Chủ trọ trong vụ cháy Trung Kính khiến 15 người tử vong: “Tôi không biết, vợ quản lý hết”

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 9/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 1985), cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy (cũ) và Lê Quang Hưng (SN 1996 - từng là cấp dưới của bị cáo Tuấn Anh) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m2 tại địa chỉ tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, Hà Nội; đồng thời gia đình ông Quyết cũng sinh sống tại địa chỉ trên.

Ngoài ra, ông Quyết còn dùng khoảng 33m2 tại sân nhà để con trai ông Quyết dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện.

Chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, sáng 9/4. Ảnh: X.A

Theo quy định, khu trọ của ông Quyết phải đảm bảo PCCC nhưng ông không chấp hành. Còn Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng vốn là cán bộ công an, có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nhưng lại không lập hồ sơ.

Những sai phạm nêu trên khiến hỏa hoạn xảy ra vào ngày 24/5/2024 dẫn tới 15 người tử vong, gồm cả mẹ, vợ và con trai ông Nguyễn Kim Quyết.

Cơ quan tố tụng đánh giá ông Quyết có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về PCCC” nhưng do bản thân chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, người thân bị mất, nhà cháy hỏng hoàn toàn và còn bồi thường 895 triệu đồng cho các bị hại, tích cực khắc phục hậu quả nên không bị xử lý hình sự.

Theo thông tin từ VNExpress, trả lời HĐXX, ông Quyết cho biết bắt đầu cho thuê trọ từ năm 2018. Dù hợp đồng thể hiện cả vợ chồng là bên cho thuê, ông nói thực tế vợ trực tiếp quản lý, thu tiền và quyết định giá thuê.

Ông khai "không biết, không quan tâm" đến việc vận hành. Số tiền thu được từ cho thuê trọ, vợ sử dụng thế nào ông cũng không biết vì bản thân đi làm bảo vệ tại bãi xe.

Theo lời khai, ông thấy vợ trang bị bình chữa cháy, búa, kìm, xà beng tại khu trọ nhưng không nhớ mình hoặc vợ từng được phường triệu tập tập huấn phòng cháy chữa cháy hay chưa.

Khi HĐXX hỏi việc xây dựng, kinh doanh nhà trọ có đăng ký với cơ quan chức năng hay không, ông trả lời: "Tôi không biết, vợ quản lý hết".

Chủ tọa bác lời khai của ông Quyết, cho rằng không thể nói "không biết" mọi việc vì tên ông đứng trên hợp đồng cho thuê trọ. "Ông bà cùng sống trong một nhà thì đương nhiên phải cùng nắm việc quản lý. Bây giờ bà ấy mất rồi, ông không thể đổ hết trách nhiệm cho bà ấy như thế được", chủ tọa nói.

Cáo trạng xác định, vàokhoảng 0h45 ngày 24/5/2024, lửa bùng lên từ khu vực phía trong cổng ra vào khi 23 người đang sinh sống tại đây, gồm 7 thành viên gia đình ông Quyết và 16 khách trọ. Do cổng bị khóa, mọi người không thể thoát ra ngoài.

Ông Quyết cùng con dâu và hai cháu nội chạy lên tầng 2 căn nhà chính, được người dân dùng búa tạ đập tường giải cứu. Những người còn lại tử vong, gồm mẹ, vợ, con trai ông Quyết và 12 khách trọ.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân cháy do chập mạch trên đường dây điện tại khu vực để xe máy điện, làm bén lửa vào lớp vỏ cách điện rồi lan ra xung quanh.

VKS cáo buộc bị cáo Tuấn Anh, khi đó là Đội phó, không chỉ đạo, quản lý, dẫn đến khu trọ của ông Quyết không có đơn vị nào phụ trách. Cơ sở được xác định có nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC nhưng không bị phát hiện để kiểm tra, xử lý.

Với ông Quyết, được xác định là chủ nhà trọ cùng với vợ, có tham gia hỗ trợ vợ trong quản lý nhà trọ nhưng không phải vai trò chính.

Hành vi của ông Quyết có dấu hiệu phạm tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, mẹ, vợ và con trai ông đã tử vong trong vụ cháy. Nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Ông Quyết đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra khắc phục hậu quả, bồi thường cho 12 gia đình có người bị tử vong và người bị thương tổng 895 triệu đồng. Cơ quan điều tra do đó miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông này.