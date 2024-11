Chủ tờ vé số trúng 2 tỷ bị từ chối trả thưởng: Từ đầu nói không được sẽ hoan hỉ, đằng này...

Vụ việc bà Nguyễn Thị Ng. (53 tuổi, ở Quảng Nam) kiện Công ty Xổ số Kiến thiết (XSKT) tỉnh Thừa Thiên Huế vì không được công ty này trả thưởng cho tờ vé số trúng 2 tỷ đồng đang thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận.

Vì không được giải đáp thỏa đáng nên người phụ nữ này đã gửi đơn kiện Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế ra TAND TP.Huế.

"Ngay từ đầu nói không được, tôi sẽ hoan hỉ ra về"

Nói về mong muốn của mình, bà Ng. cho biết Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác nhận tấm vé số của bà là do công ty phát hành thì nên giải quyết một cách nhẹ nhàng, tốt đẹp. Bản thân bà không muốn đưa sự việc đi quá xa như hiện tại, nhưng vì bị công ty "ép" quá nên bà mới phải kiện ra tòa.

Người phụ nữ từng nhịn ăn sáng để mua vé số mong đổi đời kể, một tháng qua, bà nuôi hy vọng, thấp thỏm chờ đợi được nhận thưởng. Theo bà N., nếu ngay khi bà ra nhận thưởng, phía công ty trả lời luôn rằng vé rách như vậy theo quy định là không được trả thưởng thì bà rất hoan hỉ ra về, khỏi chờ đợi ngày này qua ngày khác.

Bà Ng. mong được Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý sự việc thấu tình đạt lý.

"Đằng này, họ bảo tôi đi lên công an giám định, tôi đều thực hiện theo các bước họ hướng dẫn, nhưng rồi họ lại "quay 180 độ" bảo không chấp nhận vé trúng thưởng khiến tôi thất vọng vô cùng. Lý do đại diện công ty đưa ra khiến tôi không thỏa mãn", bà Ng. trải lòng trên báo Thanh Niên.



Bà Ng. cũng bày tỏ sự bức xúc khi đại diện Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế nói rằng kết quả giám định tờ vé số của công an chỉ để tham khảo: "Công an là một cơ quan pháp lý, nếu như kết quả giám định mà tôi gian dối thì có phải tôi đã vướng vào vòng lao lý chưa, dính đến pháp luật chưa? Nếu nói kết quả giám định của công an là tham khảo thì kết quả đó đâu có hiệu lực gì cả".

Tờ vé số trúng giải độc đắc 2 tỷ đồng của bà Ng. bị rách một chút ở góc phải bên dưới.

Mong muốn duy nhất của bà Ng. bây giờ là công ty xem xét lại quá trình giám định của công an, đồng thời nghĩ đến cái tình, cái lý để công nhận lại kết quả giải thưởng tờ vé số trúng độc đắc cho bà. "Không nên làm cho người ta hy vọng rồi trả lời một cách hời hợt, mâu thuẫn", người phụ nữ nói.

Được biết, TAND TP.Huế đã nhận được đơn kiện của bà Ng.

Trước đó trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế) nói rằng phía công ty sẵn sàng làm việc tại tòa.

Ông Nguyên cho hay luôn cầu thị và sẵn sàng hỗ trợ người trúng giải nhận thưởng song mọi việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Ông khẳng định việc từ chối trả thưởng giải đặc biệt cho bà Ng. là đúng với các quy định của pháp luật.