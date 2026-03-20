Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM

Sáng 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031. Đáng chú ý, trong danh sách 125 người trúng cử có ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn VNG – một trong những doanh nhân tiêu biểu của lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Theo đó, ông Lê Hồng Minh nằm trong số các ứng viên đại diện cho khối doanh nghiệp tham gia ứng cử kỳ này. Trước đó, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM ghi nhận tổng cộng 208 ứng viên tại 42 đơn vị bầu cử, trong đó có sự góp mặt ngày càng rõ nét của các doanh nhân lớn bên cạnh các cán bộ thuộc hệ thống chính trị và tổ chức xã hội.

Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1977, quê tại Đà Nẵng, hiện cư trú tại TP.HCM. Ông tốt nghiệp Cử nhân Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Monash (Australia) và gia nhập Đảng từ năm 2014. Trong giới công nghệ, ông được biết đến là nhà sáng lập Vinagame năm 2004 – tiền thân của VNG. Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến, VNG đã phát triển thành tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực, hoạt động trong các mảng nền tảng số, thanh toán điện tử, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Theo Dân trí, ông Lê Hồng Minh từng được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến Internet Việt Nam giai đoạn 2007–2017 và nhận bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp cho lĩnh vực công nghệ. VNG dưới sự điều hành của ông cũng được xem là “kỳ lân công nghệ” đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ sinh thái startup trong nước.

Việc ông Minh trúng cử HĐND TP.HCM được đánh giá là một điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ bầu cử lần này, phản ánh xu hướng gia tăng sự tham gia của đội ngũ doanh nhân vào các cơ quan dân cử. Trước đó, ông là một trong 19 lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế tham gia ứng cử tại TP.HCM, cho thấy vai trò ngày càng rõ của khu vực kinh tế tư nhân trong đời sống chính trị – xã hội.

Trong chương trình hành động khi ứng cử, ông Lê Hồng Minh nhấn mạnh định hướng đóng góp vào việc xây dựng TP.HCM trở thành môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất các sáng kiến liên quan đến phát triển nguồn nhân lực công nghệ, trong đó có mục tiêu phổ cập kiến thức trí tuệ nhân tạo cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ trong tương lai.

Kết quả trúng cử của ông Lê Hồng Minh diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Việc một lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tham gia HĐND được kỳ vọng sẽ góp phần đưa góc nhìn thực tiễn của khu vực tư nhân vào quá trình hoạch định chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

(Tổng hợp)