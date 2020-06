Chủ tịch Viettel lại gây sốt với "Em không sai, chúng ta sai"

Mới đây, Chủ tịch Viettel Lê Đăng Dũng bất ngờ thực hiện một mini-album cover những ca khúc gây bão Vpop, từ Em không sai, chúng ta sai (bản gốc do Erik thể hiện), Hơn cả yêu (bản gốc do Đức Phúc thể hiện), Một đêm say (do Thịnh Suy thể hiện), Gió vẫn hát (do Long Phạm thể hiện).

Trong 4 ca khúc, người yêu nhạc tỏ ra vô cùng thích thú với "Em không sai, chúng ta sai". Dù không thể xuất sắc như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng chất giọng nhiều cảm xúc, màu hát của Chủ tịch Lê Đăng Dũng đã tạo ra chất riêng khó lẫn.

Chủ tịch Lê Đăng Dũng được cộng đồng mạng gọi với cái tên thân mật 'Ông chú Viettel'. Nguyên nhân chính là vì tính cách trẻ trung, yêu âm nhạc và thường xuyên cover những ca khúc nhạc trẻ đình đám nhất.

Đã có không ít lần vị Chủ tịch khiến dân tình phát sốt khi thể hiện Lạc trôi, Em của ngày hôm qua…

Thời điểm Sơn Tùng M-TP vừa comeback và oanh tạc với Hãy trao cho anh, 'ông chú Viettel' cũng không bỏ lỡ 'hot trend' và tung ra bản cover cùng điệu nhảy 'gãy tay' ngay sau đó.

Tướng Lê Đăng Dũng là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ông được biết đến là một nhà lãnh đạo rất thành công, chèo lái cỗ máy Viettel đạt được nhiều chiến tích đáng nể.