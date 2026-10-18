Chủ tịch Vietcombank: Ngân hàng cam kết từ nay tới cuối năm sẽ giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay

Đây là chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng chiều nay ngày 17/10.

Chiều 17/10, sau khi làm việc tại Hội trường, Quốc hội thảo luận tại Tổ cho ý kiến về: Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Thân Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đối với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Thân, cả nước hiện có gần 6 triệu hộ kinh doanh và gần 1 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là lực lượng đông đảo, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động trực tiếp và gián tiếp. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ cần thực chất, tập trung tháo gỡ những khó khăn lớn nhất về vốn, thuế và thị trường.

Đề cập khó khăn về vốn, ông Nguyễn Văn Thân cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang đối mặt với tình trạng thiếu vốn ngày càng lớn, trong khi nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, kinh doanh liên tục gia tăng.

Theo ông, cần có giải pháp căn cơ để giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp hành chính.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tài chính, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính vi mô trong và ngoài nước tham gia cung ứng vốn.

Đặc biệt, ông Thân đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu cho phép thí điểm một đến hai mô hình ngân hàng số độc lập. Mô hình này có thể giúp tiết giảm chi phí vận hành, qua đó tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay và mở rộng hình thức cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

“Chỉ có ngân hàng số mới có thể giải quyết được hai vấn đề: lãi suất thấp và tín chấp”, ông Thân nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần mạnh dạn thử nghiệm các mô hình mới trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro. Bên cạnh đó, vị đại biểu đề xuất nghiên cứu cơ chế huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân thông qua trái phiếu Chính phủ với mức lợi tức phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm phụ thuộc vào các nguồn vốn vay quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, nhưng chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng. Điều này cho thấy nhu cầu hỗ trợ của khu vực doanh nghiệp này rất lớn, trong khi nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có giới hạn.

Theo Chủ tịch Vietcombank, nếu xây dựng một cơ chế hỗ trợ áp dụng đồng loạt cho toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì rất dễ dẫn đến tình trạng dàn trải, khó bảo đảm hiệu quả. Vì vậy, cần xác định rõ đối tượng, mục tiêu ưu tiên, tập trung nguồn lực vào những ngành nghề, lĩnh vực và nhóm doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, có khả năng liên kết với doanh nghiệp lớn, tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng.

Ông Tùng nhấn mạnh, không nên chỉ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển riêng lẻ, mà cần tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết, tham gia hệ sinh thái của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Liên quan đến đề xuất phát triển ngân hàng số độc lập, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam hiện đã số hóa phần lớn giao dịch. Tại ngân hàng nơi đại biểu từng công tác, khoảng 99% giao dịch của khách hàng cá nhân và trên 96% giao dịch của khách hàng tổ chức được thực hiện trên kênh số.

Theo ông, mô hình ngân hàng số độc lập tại một số quốc gia có lợi thế về tiết giảm chi phí vận hành nhờ ứng dụng công nghệ và tự động hóa. Tuy nhiên, không đồng nghĩa ngân hàng số luôn có nguồn vốn huy động rẻ hơn ngân hàng truyền thống. Đặc biệt, điều kiện tiên quyết để mô hình này hoạt động hiệu quả là phải có hệ thống dữ liệu đầy đủ, được chuẩn hóa và chia sẻ thông suốt, phục vụ việc đánh giá khách hàng và quản trị rủi ro.

“Nếu không có dữ liệu thì lấy gì để đánh giá, quyết định cho vay?”, ông đặt vấn đề, đồng thời đề nghị nghiên cứu thận trọng mô hình ngân hàng số độc lập, nhất là về hạ tầng dữ liệu, nguồn vốn và khả năng kiểm soát rủi ro.

Tại phiên họp, Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, Vietcombank cam kết từ nay tới cuối năm sẽ giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam.

Thanh Anh