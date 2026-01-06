Chủ tịch VFF vào phòng thay đồ chúc mừng U23 Việt Nam: "Thắng rồi nhưng hãy giữ tập trung"

“Toàn đội hãy cố gắng, tiếp tục cố gắng ở trận gặp U23 Kyrgyzstan. Cả đội hãy tập trung vào, cố gắng chiến đấu đến trận cuối cùng”, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hào hứng chia vui và động viên U23 Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn luôn sát sao với U23 Việt Nam trong những chiến dịch vừa qua.

Vào tối 6/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có khởi đầu như mơ tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan với tỉ số 2-0. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam đánh bại được đối thủ này. Trước đó, đội từng thua 1, hòa 1 trước U23 Jordan tại vòng bảng giải U23 châu Á 2016 và 2020.

Trên sân King Abdullah Sports City Hall, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành U23 Jordan.

Phút 12, hậu vệ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả đá phạt đền cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Đình Bắc lạnh lùng mở tỉ số trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 42, lại từ pha đá phạt góc, Hiểu Minh chọn vị trí chuẩn xác để đệm bóng cẩn thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Sau đó, U23 Việt Nam đã có một hiệp 2 bản lĩnh khi hóa giải hết các pha lên bóng của đối thủ, qua đó bảo toàn thắng lợi ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik một lần nữa cho thấy tài thao lược của mình.

“Với trận đấu này, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam với sự tự tin cao. Bản thân chúng ta xem trận đấu cũng thấy tự tin, bởi đội bóng của ông Kim thực sự có trình độ.

Trước trận, HLV Kim Sang-sik nói rằng mục tiêu của U23 Việt Nam là vào tứ kết. Điều đó cho thấy ông ấy rất tự tin. U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động, thi đấu tự tin, cho thấy sự rõ đẳng cấp của mình. Trong hiệp 2 rõ ràng U23 Jordan không tạo ra được tình huống nguy hiểm rõ rệt nào và điều đó cho thấy bản lĩnh của U23 Việt Nam”, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhận định.

Với 3 điểm có được ở ngày ra quân, U23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào tứ kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán U23 Kyrgyzstan (9/1) và U23 Ả Rập Xê Út (12/1) trong 2 lượt trận còn lại của bảng A.