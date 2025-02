Chủ tịch Vàng Phú Quý bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ đồng doanh thu

Trong vụ án buôn lậu vàng qua Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), bị can Lê Xuân Tùng (SN 1980, trú tại Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (SN 1979) kế toán doanh nghiệp này, bị đề nghị truy tố về tội "Trốn thuế".



Chủ tịch Công ty Phú Qúy Lê Xuân Tùng (trái) và Lê Thúy Quỳnh. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) do bị can Lê Xuân Tùng là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc được thành lập năm 2008, vốn điều lệ 250 tỉ đồng với trụ sở tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội). Doanh nghiệp này có ngành nghề chính là sản xuất kim loại màu và kim loại quý, gia công cơ khí, buôn bán vàng bạc, kinh doanh vàng nhưng không bao gồm nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định để quản lý việc mua, bán vàng thực tế hàng ngày và hạch toán kế toán, Công ty Vàng Phú Quý đã sử dụng 4 phần mềm. Trong đó, phần mềm ERP để theo dõi nhập, xuất, mua, bán vàng nguyên liệu, vàng mỹ nghệ (như vàng SJC, nhẫn tròn trơn, tượng con giáp...). Phần mềm Jewelry sử dụng quản lý mua, bán vàng trang sức; phần mềm kế toán Misa và phần mềm kế toán FAST để hạch toán các giao dịch mua, bán, hạch toán phân bổ các chi phí, tập hợp chi phí để báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Nhằm quản lý việc mua, bán vàng thực tế hàng ngày, bị can Lê Xuân Tùng chỉ đạo nhân viên kinh doanh ghi nhận toàn bộ hoạt động mua, bán vàng lên phần mềm ERP, Jewelry. Tùng cũng yêu cầu kế toán cập nhật số liệu phục vụ việc báo cáo, kê khai thuế, theo hướng không đưa vào một số giao dịch không có hoá đơn chứng từ; chỉ theo dõi, hạch toán các hoạt động mua bán có hoá đơn, chứng từ.

Theo đó, năm 2021, Công ty Vàng Phú Quý có doanh thu thực tế là hơn 3.951 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo doanh thu là hơn 1.860 tỉ đồng, chênh lệch hơn 2.090 tỉ đồng. Hành vi này dẫn đến việc kê khai không đầy đủ số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại về thuế GTGT là hơn 2,1 tỉ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 3,9 tỉ đồng.

Tại giai đoạn điều tra, bị can Lê Xuân Tùng thừa nhận hành vi sai phạm và khai, hoạt động mua, bán vàng của doanh nghiệp do bị can làm chủ có 3 nguồn là vàng SJC, vàng Phú Quý và vàng thị trường mua của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, khách hàng cá nhân thường giao dịch bằng tiền mặt và không xuất hoá đơn chứng từ. Vì vậy, bị can Tùng đã chỉ đạo kế toán Lê Thuý Quỳnh ghi nhận trên phần mềm kế toán Misa đối với các giao dịch có hoá đơn chứng từ, dẫn đến việc kê khai không đúng.

Bị can Lê Thúy Quỳnh khai quá trình hạch toán, bị can này thấy lượng hàng tồn, số dư tiền gửi hạch toán trên phần mềm MISA (sử dụng để khai báo với cơ quan thuế) thấp hơn so với hạch toán trên phần mềm ERP, phần mềm Jewelry và đã báo cáo với Lê Xuân Tùng. Sau đó, Quỳnh nhận được chỉ đạo phải cân đối số liệu, lược giảm số liệu doanh thu đã được ghi nhận trên phần mềm ERP, phần mềm Jewelry để khớp số liệu với phần mềm MISA.

Do đó, Quỳnh đã trích xuất dữ liệu, số liệu về doanh thu (giao dịch bán) và giá vốn (giao dịch mua) từ phần mềm ERP, phần mềm Jewelry ra file Excel và thực hiện cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch mua, bán vàng, ưu tiên các giao dịch có thanh toán qua tài khoản, khách lẻ có xuất hóa đơn.

Ngoài vụ án này về nhân thân, Cơ quan điều tra Bộ Công an còn xác định năm 2008, Lê Xuân Tùng bị Công an TP Hà Nội phạt hành chính do có hành vi "kinh doanh vàng kém tuổi".

Trong vụ án, các bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị) và em chồng bị can này là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, ở Quảng Trị) cùng 21 bị can khác bị xác định phạm tội "Buôn lậu" với số lượng vàng buôn lậu lên đến 310 kg.