Ông Hồ Văn Mười sinh ngày 10-8-1969, quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2012 đến năm 2019, ông Mười là Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (thuộc Bộ Công an).

Từ tháng 12-2019 đến tháng 6-2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Từ tháng 7-2021 đến này, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.