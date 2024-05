Chủ tịch UBND TP.HCM nói gì về kết quả rà soát các gói thầu hàng trăm tỷ của Tập đoàn Thuận An?

Công tác đấu thầu không có vấn đề

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7, Nhà Bè trước kỳ họp Quốc hội khóa XV ngày 6/5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã thông tin về các gói thầu của Tập đoàn Thuận An trên địa bàn thành phố.

Về dư luận đặt vấn đề có tiêu cực gì không trong công tác đấu thầu của Thuận An hay tiêu cực khác, báo Người lao động dẫn lời Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin qua rà soát bước đầu, TP thấy đến giờ này, công tác đấu thầu đều thực hiện theo quy định.

TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư giám sát thường xuyên để đảm bảo tiến độ. Khi có bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến tiến độ thì sẽ yêu cầu các thành viên còn lại trong liên doanh thực hiện, nếu không thực hiện được phải có biện pháp thay thế. Tinh thần là giám sát để đảm bảo tiến độ chung" – báo trên trích lời Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Ông Phan Văn Mãi trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NLĐ

Trước đó, trong phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; giải pháp, nhiệm vụ tháng 5 năm 2024 của TP.HCM diễn ra ngày 3/5, ông Pham Văn Mãi cũng phát biểu rằng nếu Tập đoàn Thuận An tiếp tục thì các chủ đầu tư, cụ thể là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phải giám sát chặt chẽ, có báo cáo tiến độ hằng ngày để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ công trình.



Nếu như Tập đoàn Thuận An không tiếp tục thì những thành viên còn lại của liên doanh có tiếp tục được không, nếu không phải tính phương án khác, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Tập đoàn Thuận An 'góp mặt' ở 3 công trình tại TP.HCM

Tập đoàn Thuận An đang tham gia xây dựng một số gói thầu thuộc dự án trọng điểm của TP HCM như: đường Vành đai 3 - TP HCM (gói XL5) và hầm chui Nguyễn Văn Linh (hầm XL2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM làm chủ đầu tư.

Tại dự án Vành đai 3 TP.HCM, Tập đoàn Thuận An là thành viên trong liên danh 9 công ty trúng gói thầu XL5 qua TP Thủ Đức với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.300 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn Thuận An có tỉ lệ liên danh 26,5% hợp đồng - tương đương hơn 610 tỉ đồng.

Cận cảnh đại công trường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: TPO

Tại công trường gói thầu XL5 vành đai 3, Tập Đoàn Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường tại công trường.

Gói thầu xây lắp số 2 xây dựng hầm HC2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhà thầu Thuận An tham gia liên danh cùng 2 nhà thầu với tổng giá trị hợp đồng hơn 262 tỷ đồng. Trong đó, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 40% tương đương hơn 105 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM là chủ đầu tư. Ban cũng rà soát lại nhà thầu và kiểm tra thực tế công trường nhận thấy, nhà thầu Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì nhân công, thiết bị thi công bình thường.

Ngoài ra còn có dự án xây dựng kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (gói XL5 và XL6) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM làm chủ đầu tư.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên dài khoảng 31,5 km và là kênh dài nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tô Cường

Khối lượng thi công của Tập đoàn Thuận An tại gói thầu XL-05 đạt 4% và gói thầu XL-06 đạt 4,42%. Tập đoàn Thuận An dẫn lý do thiếu cát san lấp và không có nơi đổ thải khiến chưa thể triển khai thi công tiếp tại 2 gói thầu trên và kiến nghị chủ đầu tư gỡ vướng.

Giá trị hợp đồng cho cả hai gói thầu mà Tập đoàn Thuận An đang đảm nhận tại Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là khoảng 130 tỷ đồng.

Tổng hợp