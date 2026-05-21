Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Triều Tiên vào tuần tới?

Minh Hạnh
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Triều Tiên ngay trong tuần tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin cho biết, nhóm quan chức an ninh và lễ tân Trung Quốc đã có mặt tại Bình Nhưỡng những ngày gần đây. Do đó, chuyến thăm của ông Tập vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 rất có thể xảy ra.

Trung Quốc là đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng của Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm Bắc Kinh vào năm 2025, đứng cạnh Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một lễ duyệt binh lớn.

Theo một quan chức cấp cao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước - sẽ cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Trump - từng gặp Chủ tịch Kim ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên để đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên - cho biết ông sẵn sàng gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Bình luận về khả năng Chủ tịch Trung Quốc thăm Triều Tiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi các động thái liên quan. Chúng tôi hy vọng, các cuộc trao đổi giữa Triều Tiên và Trung Quốc sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

