Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ca ngợi sự lợi hại của hệ thống tên lửa đa nòng mới

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng. ﻿(Ảnh: KCNA)

Chuyến thăm được đưa tin 1 ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã tiến hành thử nghiệm 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, nhằm thể hiện "khả năng sẵn sàng chiến đấu" trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trong chuyến thăm có các quan chức cấp cao thuộc chương trình tên lửa của Triều Tiên tháp tùng, ông Kim cho biết hệ thống vũ khí mới sẽ đóng vai trò "phương tiện tấn công chính" của quân đội, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Ông nói rằng hệ thống tên lửa đa nòng mới là "hệ thống vũ khí siêu mạnh vì nó có thể tiêu diệt kẻ thù bằng các đòn tấn công bất ngờ với độ chính xác cao và sức mạnh hủy diệt".

Hệ thống này sẽ được "sử dụng với số lượng lớn để tấn công tập trung trong các chiến dịch quân sự", KCNA viết.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy ông Kim đứng cạnh các hệ thống tên lửa khổng lồ trong nhà máy rộng.

Về danh nghĩa, Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc. Theo các nhà phân tích, kho vũ khí pháo binh đồ sộ của Bình Nhưỡng sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược của Bình Nhưỡng nếu xung đột nổ ra trên bán đảo.

Một nghiên cứu năm 2020 của viện nghiên cứu RAND đánh giá, các hệ thống pháo binh của Triều Tiên có thể gây ra 10.000 thương vong chỉ trong 1 giờ đồng hồ nếu bắn vào những nơi đông dân cư như thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng cũng tăng cường đáng kể các cuộc thử nghiệm tên lửa trong những năm gần đây.

Theo giới phân tích, những hoạt động đó được thực hiện nhằm cải thiện khả năng tấn công chính xác, thách thức Hàn Quốc và đồng minh Mỹ, cũng như để thử nghiệm vũ khí trước khi xuất khẩu sang nước khác.