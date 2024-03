Sáng 12/3, Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 11/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1345/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.H.T (SN: 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp: lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Theo đó, với lỗi vi phạm nêu trên, bà L.H.T phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Cùng với đó, bà L.H.T còn bị tước quyền sử dụng Bằng lái xe hạng B1, thời hạn 23 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (ngày 11/3/2024).

Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Phòng CSGT đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định.

Trước đó, khoảng 23h00' ngày 5/3/2024, bà L.H.T điều khiển xe ô tô BKS 30H-11XXX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, Cầu Giấy, xe ô tô đã va chạm với 01 xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an Thành phố đã đến hiện trường giải quyết.

Nữ tài xế làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng xác định: thời điểm xảy ra va chạm, bà L.H.T có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 mg/l, người điều khiển xe máy là anh N.V.A (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có nồng độ cồn, cả 02 đều âm tính với chất ma túy.







Với vi phạm nêu trên, nữ tài xế đã phải chịu mức phạt tiền 35 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng. Đây cũng là bài học nghiêm khắc nhắc nhở người tham gia giao thông: “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Trước đó, ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Thanh Oai đã mời chủ tài khoản facebook là anh V.S.T. (SN 1986, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đến cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật của bản thân về việc đưa tin chị T. là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định chị T. không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã lập hồ sơ và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh V.S.T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Tổng mức phạt đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng.