Chủ tịch Toyota châu Á: 'Con người được tự do di chuyển, xã hội sẽ tốt đẹp hơn'

Chủ tịch Toyota châu Á Tiền Quốc Hào chia sẻ về ý nghĩa của "chuyển động" và lý do Toyota chọn lực sĩ Lê Văn Công làm đại diện Việt Nam.

Tại khu trưng bày các giải pháp di chuyển tương lai bên lề Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026 vừa diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Toyota châu Á (Toyota Motor Asia - Singapore) kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam, chia sẻ với báo chí về lý do hãng xe Nhật Bản đồng hành cùng các vận động viên khuyết tật.

“Ở đâu đó trong cộng đồng vẫn còn những vận động viên mà chúng ta chưa phát hiện ra. Chúng tôi muốn họ nhìn thấy những câu chuyện này, nhìn thấy sự kiện này và nhận ra rằng có một doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nếu họ cho thấy niềm đam mê của mình” , ông Tiền Quốc Hào nói.

Ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch Toyota châu Á kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam chia sẻ với các đơn vị báo chí, truyền thông tại Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

“Chuyển động” không chỉ là đi từ A đến B

Theo ông Tiền Quốc Hào, khoảng năm 2018-2019, Chủ tịch Akio Toyoda công bố định hướng chuyển Toyota từ một hãng sản xuất ô tô thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển. Các thiết bị hỗ trợ cá nhân, xe chuyên dụng cho người gặp khó khăn trong vận động và nhiều giải pháp được giới thiệu tại Aichi-Nagoya là một phần trong quá trình chuyển đổi đó.

“Khi con người có thể tự do di chuyển, rất nhiều thứ sẽ thay đổi và xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Từ suy nghĩ đó, chúng tôi xây dựng tầm nhìn ‘Mobility for All’, hướng tới một tương lai mà dù bạn già hay trẻ, lành lặn hay khuyết tật, mọi người đều có thể tự do di chuyển” , ông nói.

“Mobility có hai tầng ý nghĩa. Một là sự di chuyển vật lý từ điểm A đến điểm B. Hai là sự chuyển động mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Khi nói ‘Move Your World’, chúng tôi vừa nói tới việc giúp con người đi từ điểm A đến điểm B, vừa nói tới khả năng tạo ra sự chuyển động về cảm xúc” , ông Hào giải thích thêm.

Toyota trước đó triển khai chiến dịch Start Your Impossible , tập trung khơi gợi ý chí và thúc đẩy mọi người vượt qua giới hạn của bản thân. Với Move Your World , hãng chuyển trọng tâm sang hành động và khả năng tạo ảnh hưởng rộng hơn trong cộng đồng.

Ông Hào cho biết các vận động viên trong đội hình Global Team Toyota Athletes (GTTA) được khuyến khích chia sẻ câu chuyện của mình ngoài sân đấu.

“Chúng tôi không chỉ đề nghị họ thi đấu và giành huy chương. Họ còn có thể lan tỏa đam mê, nghị lực tới cộng đồng. Lê Văn Công cũng có những hoạt động của mình để lan tỏa tinh thần thể thao và hỗ trợ những người yếu thế” , ông nói.

Tại Asian Para Games 2026, kỷ lục gia Paralympic Lê Văn Công là đại diện duy nhất của Việt Nam trong đội hình này.

Đô cử Lê Văn Công là đại diện duy nhất của Việt Nam trong đội hình Đại sứ vận động viên Toyota toàn cầu (GTTA) tại Asian Para Games 2026. (Ảnh: Toyota)

Nhớ lại cơ duyên hợp tác, đô cử Lê Văn Công cho biết anh từng rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi kết nối thông qua sự giới thiệu của Ủy ban Paralympic trong lúc đang tập luyện. Ở Việt Nam, thể thao người khuyết tật vốn chịu nhiều thiệt thòi hơn so với thể thao thành tích cao, và rất hiếm vận động viên có cơ hội nhận được các hợp đồng quảng cáo hay làm đại sứ thương hiệu để lan tỏa tiếng nói trên mạng xã hội.

Tại giải đấu ở Nhật Bản năm nay, Lê Văn Công bước lên sàn tạ trong tình trạng chấn thương cũ vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Trước giải, anh chỉ tập ở mức tạ trung bình nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương tái phát. Vì vậy, tấm Huy chương Bạc vừa giành được tại Nagoya là kết quả vượt ngoài mong đợi của chính anh.

“Với một người bình thường, từ ‘chuyển động’ nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng với Công, từ chuyện di chuyển đến vận động đều có những khó khăn nhất định. Với Công, sự ‘di chuyển’ đó còn là định hướng, là tư duy để mình phát triển” , đô cử này chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ mong muốn những người trẻ cùng cảnh ngộ nhận được sự hỗ trợ đúng lúc để tự tin hơn, hòa nhập và có điều kiện phát triển trong tương lai.

Bài toán ứng dụng tại Việt Nam

Từ đầu năm 2026, ông Tiền Quốc Hào đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Toyota Việt Nam. Theo ông, Toyota đã phát triển nhiều thiết bị di chuyển cá nhân cỡ nhỏ và các dòng xe hỗ trợ người gặp khó khăn trong việc đi lại. Khó khăn hiện nay nằm ở điều kiện để đưa chúng vào sử dụng thực tế.

“Các thiết bị di chuyển cá nhân đòi hỏi chất lượng đường sá và lối đi bộ ở một mức nhất định. Tại Việt Nam, vỉa hè nhiều nơi khá hẹp và chưa bằng phẳng nên những thiết bị này chưa thể sử dụng ngay. Việc cải thiện hạ tầng cần thời gian và sự phối hợp giữa Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp” , ông Hào cho biết.

Các giải pháp hỗ trợ di chuyển được Toyota giới thiệu tại Aichi-Nagoya 2026. (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Ông Hào cho biết Toyota kỳ vọng sớm đưa Toyota Mobility Foundation (TMF) tham gia các dự án tại Việt Nam. Tổ chức phi lợi nhuận này có thể khảo sát thực tế, nghiên cứu nhu cầu đi lại và phối hợp với chính quyền địa phương tại Hà Nội, TP.HCM để tìm giải pháp giao thông phù hợp.

Hai đô thị lớn của Việt Nam có mật độ xe hai bánh cao, diện tích mặt đường hạn chế và nhiều khu vực khó tiếp cận bằng xe buýt. Ông Hào cho rằng đây là những vấn đề cần tính tới khi phát triển giao thông công cộng và các loại phương tiện mới.

Ở góc độ thị trường, Chủ tịch Toyota châu Á đánh giá Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, dân số trẻ và định hướng rõ về Net Zero 2050. Ông cho rằng những yếu tố này sẽ tiếp tục thu hút đầu tư vào giao thông xanh.

Toyota có nhiều mẫu xe thuần điện trong danh mục sản phẩm toàn cầu. Theo ông Hào, hãng sẽ đưa BEV vào Việt Nam khi hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới trạm sạc, phù hợp hơn.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đầu tư. Năm ngoái, Toyota đã quyết định dành khoảng 400 triệu USD cho Việt Nam và tôi là người thúc đẩy khoản đầu tư này. Nhà máy sẽ được hiện đại hóa, nâng năng lực sản xuất và chuẩn bị để sản xuất thêm các dòng xe hybrid tại Việt Nam” , ông Hào chia sẻ.