Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc lý giải về các biện pháp chống dịch khắt khe khi ra vào tỉnh

Chiều 21/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương tại địa phương và báo chí của tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức cùng nỗ lực và thành công của tỉnh trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID -19, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Trước lo lắng về việc siết chặt các biện pháp phòng dịch đối với người làm việc tại các tỉnh lân cận muốn về Vĩnh Phúc ăn Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, Vĩnh Phúc là địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 2 cao nhất cả nước tuy nhiên có đến gần 20% trẻ em chưa đến độ tuổi được tiêm vắc xin, ngoài ra còn có những người có bệnh nền chưa tiêm vắc xin.

Do đó, người dân từ các tỉnh thành có nguy cơ cao muốn về tỉnh phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình, địa phương. Để đảm bảo an toàn đó phải chứng minh bằng cách test, quét mã… Hiện nay, giá mỗi kit test nhanh khoảng 40.000 đồng, có thể làm chung cả gia đình, không quá khó. “Tỉnh không quy định về địa phương phải test hay cách ly”, ông Thành khẳng định.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản yêu cầu đối với người đến/về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi vào đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đồng nghiệp và đối tác.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn cơ số kit test thử nhanh tại cơ quan để tạo điều kiện tối đa cho khách phải kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc.

Yêu cầu người dân liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế và vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng Test nhanh kháng nguyên, cho kết quả âm tính trước khi trở về để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Các trường hợp không tuân thủ thực hiện, nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Định yêu cầu chấn chỉnh việc cách ly người dân khi về quê đón Tết

Mấy ngày qua, một số xã, phường thuộc thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn (Bình Định) thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với người dân về quê đón Tết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng cách ly người dân từ các nơi về quê đón Tết.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương không quy định thêm các biện pháp hạn chế nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê đón Tết. Đồng thời, yêu cầu mỗi người dân tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân chính là bảo vệ cho cộng đồng, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Chúng ta còn khoảng 2 tuần nữa đón Tết cổ truyền dân tộc, tỉnh không đề xuất bất cứ biện pháp nào để ngăn cản bà con về quê. Một năm rất vất vả rồi, người dân rất mong muốn về quê thăm cha mẹ, họ hàng. Mình đề ra những biện pháp không phù hợp chính là gây khó cho người dân".

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cũng cho hay, tỉnh không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại đối với người đến, về tỉnh đón Tết. Tuy nhiên, ngành y tế sẽ giám sát người về từ vùng dịch theo đúng chỉ đạo của Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.

Bên cạnh đó, ngành y tế Bình Định chuẩn bị đầy đủ thuốc men và các thiết bị y tế khác để đảm bảo công tác quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà.