Chủ tịch tỉnh Kiên Giang: Khách quốc tế đến Phú Quốc 2023 tăng hơn 2 lần, sắp đón thêm 3 chuyến bay của khách Ấn Độ đến tổ chức đám cưới

Sáng 15/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Kiên Giang xác định du lịch là ngành kinh tế trọng điểm trong chương trình phát triển KTXH của tỉnh.

Kiên Giang đã và đang tập trung xây dựng đề án phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Để thực hiện nhiệm vụ này, từ năm 2017, Tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Sau đại dịch, du lịch Kiên Giang đã có sự phục hồi mạnh mẽ, là 1 trong những địa phương được Chính phủ chọn để thí điểm đón khách du lịch quốc tế trở lại.

Cùng với nhiều giải pháp được triển khai quyết liệt nên Kiên Giang có tốc độ tăng trưởng cao về du lịch. Năm 2022 Kiên Giang đón hơn 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 223 nghìn lượt khách, doanh thu hơn 10,5 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2023, du lịch Kiên Giang duy trì đà tăng trưởng khá tuy nhiên cũng có thời điểm du lịch giảm cục bộ so với cùng kỳ. Đấy là dịp 30/4-1/5, khách nội địa giảm 9,4% nhưng khách quốc tế tăng 9% so với cùng kỳ. Dịp lễ 2/9 lượng khách giảm 32,9% so với cùng kỳ và khách quốc tế cũng suy giảm.

Tuy nhiên, qua 10 tháng của năm 2023, ngành du lịch Kiên Giang vẫn đạt mức tăng trưởng cao so với kế hoạch, đó là điểm sáng và có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Từ cuối tháng 10 đến nay, lượng khách du lịch có sự tăng mạnh trở lại, nhất là khách quốc tế. Từ đây đến cuối năm, sẽ đón tiếp 3 chuyến bay của khách Ấn Độ tổ chức đám cưới tại Phú Quốc.

Năm 2023 Kiên Giang đón trên 8,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đón trên 573.000 lượt khách, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 65,1% so với cùng kỳ.

3 khó khăn của du lịch Kiên Giang

Theo ông Lâm Minh Thành, du lịch Kiên Giang có sự phát triển nhanh, tuy nhiên quá trình hồi phục du lịch, cũng như các địa phương khác, cũng gặp không ít khó khăn thách thức và hạn chế nhất định. Trước hết, tác động tiêu cực của tình hình thế giới, khách quốc tế đến Việt Nam nói chung, Kiên Giang nói riêng sụt giảm, không ổn định.

Thứ hai, cạnh tranh giữa các điểm đến, khu, điểm du lịch trong khu vực. Giá vé máy bay từ các thị trường du lịch lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, cả đường bay quốc tế đến Phú Quốc luôn cao hơn các địa phương khác, kể cả trong ngày thường chứ không riêng dịp lễ Tết. Có những thời điểm một vé khứ hồi chặng Hà Nội-Phú Quốc có giá trên 10 triệu đồng. Những điều này cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến.

Khó khăn thứ ba là việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch chưa thực sự hiệu quả, nhất là sau đại dịch có tình trạng cạnh tranh giữa các điểm đến.

Về chủ quan, sản phẩm dịch vụ du lịch của tỉnh mặc dù đã quan tâm đầu tư nhưng chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn đối với du khách trong tình hình mới. Hiện nay mới chỉ khai thác tài nguyên du lịch biển đảo là chính, khai thác giá trị về văn hóa lịch sử di tích danh thắng phục vụ phát triển du lịch còn hạn chế

Công tác xúc tiến quảng bá tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao. Từ khi mở cửa trở lại, hoạt động du lịch chỉ mới tập trung quảng bá trong nước là chính, xúc tiến quảng bá ở nước ngoài còn hạn chế, nhiều khách quốc tế chỉ biết đến Kiên Giang, Phú Quốc qua các kênh gián tiếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến cách ứng xử văn minh du lịch chưa được thường xuyên.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính phủ trước mắt sớm kết nối nhiều hơn đường bay quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại nước ngoài. Thực hiện chính sách thị thực linh hoạt. Xem xét điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất cho phù hợp Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị.