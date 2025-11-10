HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chủ tịch tỉnh Gia Lai: “Nhà tôi cũng phải ăn mì tôm nhiều ngày vì cúp điện”

Đức Anh |

Thiệt hại về số nhà sập, tốc mái và hư hỏng tại Gia Lai trong cơn bão số 13 Kalmeagi tăng gấp nhiều lần so với thống kê ban đầu.

Ngày 10-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – cho biết thiệt hại về nhà cửa trong bão số 13 Kalmeagi tính đến thời điểm hiện tại là "khủng khiếp".

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: “Nhà tôi cũng phải ăn mì tôm nhiều ngày vì cúp điện”- Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn (đi giữa) kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 13 Kalmeagi tại một doanh nghiệp ở Khu kinh tế Nhơn Hội

Cụ thể, hiện toàn tỉnh ghi nhận 2.200 nhà bị sập hoàn toàn và khoảng 52.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng - gấp nhiều lần so với con số thống kê ban đầu.

Chính quyền cùng người dân đang tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, cơn bão số 13 Kalmeagi cũng khiến 98% nhà dân tại khu vực phía Đông Gia Lai mất điện. Ngành điện lực đang huy động hàng ngàn cán bộ, nhân viên từ nhiều địa phương đến hỗ trợ. Dự kiến đến ngày 11-11, phần lớn khu vực này sẽ có điện trở lại.

Chia sẻ về khó khăn sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: "Nhà tôi cũng mất điện nhiều ngày, không nấu được cơm nên phải ăn mì tôm suốt mấy ngày liền. Đây là sự cố không ai mong muốn, mong người dân thông cảm".

Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong cơn bão số 13 Kalmeagi là hơn 5.000 tỉ đồng.

