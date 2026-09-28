HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Tiền Lê
|

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin Báo Tiền Phong phản ánh “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”, xảy ra trên địa bàn xã Sró.

Ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký văn bản số 12043 gửi Thanh tra tỉnh này liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Sró.

Văn bản nêu, ngày 23/9, báo Tiền Phong đăng bài viết “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai” và xét đề nghị của Thanh tra tỉnh Gia Lai vào ngày 25/9 về việc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Sró.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin báo Tiền Phong đã phản ánh trên địa bàn xã Sró. Qua đó tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Gia Lai xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chánh thanh tra tỉnh Gia Lai và thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ xin đất gây hoang mang 60 ha trồng rừng - Ảnh 1.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ xin đất gây hoang mang 60 ha trồng rừng - Ảnh 2.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo thanh tra vụ xin đất gây hoang mang 60 ha trồng rừng - Ảnh 3.

Ít nhất 2 hộ dân mà phóng viên Báo Tiền Phong thời điểm xác minh hoàn toàn không biết về con đường, lá đơn xin đất rừng trồng keo.

Như Tiền Phong đã có bài viết phản ánh, một số đối tượng đã mở một con đường quy mô lên núi ở làng Bơ Ya (xã Sró) dài hàng cây số, rộng chừng 3m. Dọc theo con đường dích dắc là ngổn ngang các cây rừng nhỏ, lồ ô đang được phát dọn.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró cung cấp danh sách các hộ dân có đơn xin trồng rừng trồng keo. Nội dung đơn xin trồng rừng của các hộ đều có diện tích gần 30ha mỗi người để trồng keo lai. Thời gian dự kiến trồng vào tháng 8/2026, địa điểm ở tiểu khu 805, khu vực làng Bơ Ya. Ông Sơn nói các hộ trên đăng ký trồng rừng nên họ xin mở đường tạm thời lên núi để vận chuyển cây giống.

Tuy nhiên, lần theo tên các hộ dân, căn cước công dân của các hộ dân mà lãnh đạo UBND xã Sró cung cấp, phóng viên báo Tiền Phong hoàn toàn bất ngờ khi nhận được phản hồi. Theo đó, ít nhất 2 hộ dân hoàn toàn không hề biết số diện tích 60ha rừng xin trồng cây keo. Các hộ dân đều khẳng định hoàn toàn không biết gì về lá đơn xin đất trồng diện tích rừng nêu trên.

Tags

Gia Lai

Phạm Anh Tuấn

UBND tỉnh Gia Lai

đất lâm nghiệp

trồng rừng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại