Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nói về phát biểu của ông gây bão mạng mấy ngày qua

Ngày 30-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu – xác nhận đoạn clip gây "bão mạng" những ngày qua chính là ông phát biểu tại cuộc hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, do Thành ủy TP Bạc Liêu tổ chức.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

"Tôi có vài lời trăn trở muốn nhắn gửi đến các đồng chí trong hội nghị về những điều còn bất cập trong phát triển kinh tế đêm, thu hút du lịch của tỉnh nhà. Tôi không nghĩ phát biểu của mình lọt ra bên ngoài, được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội và thông tin rộng rãi trên báo chí, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm trong bài phát biểu đó, chúng ta cần phải thay đổi, cởi mở hơn để phát triển"- ông Thiều phân trần.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, những gì ông cần nói thì đã nói hết trong đoạn phát biểu rồi, chỉ có điều khi nói chuyện nội bộ, không có sự chuẩn bị trước nên có vài chỗ chưa rõ cần giải thích thêm. "Tôi không có chuẩn bị trước vấn đề này, khi đọc tham luận của ngành công an và văn hóa, tôi thấy trăn trở nên nói luôn. Trong đó có 2 vấn đề chính là giới hạn giờ hoạt động kinh doanh ban đêm và kiểm tra nồng độ cồn của khách tại các quán nhậu"- ông Thiều giải thích thêm.

TP Bạc Liêu về đêm

Về vấn đề giới hạn thời gian hoạt động kinh doanh trước 23 giờ đêm tại TP Bạc Liêu, ông Thiều không đồng tình và cho rằng: "Thời tiết Bạc Liêu hơi nóng, buổi trưa rất ít người đi chơi nên hoạt động về đêm là hợp lý. Du khách đến đây, có khi đến buổi trưa thì họ phải nghỉ ngơi tới chiều tối mới đi chơi, khách ở xa khi đến Bạc Liêu thì đã tối, tắm rửa, thay đồ xong ra chơi chưa kịp ăn no thì hết giờ, các quán đóng cửa hết thì họ biết đi đâu. Trong khi ở sát bên ta, tỉnh Cà Mau đã mở toang rồi. Như vậy, khách sẽ đi thẳng Cà Mau luôn chứ ai còn muốn ghé Bạc Liêu chi nữa"- ông Thiều trăn trở.

Vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong những ngày qua là việc Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị ngành công an hạn chế cho CSGT "canh bắt phạt" từ quán nhậu. Nhiều ý kiến phản bác, cho rằng không "canh bắt phạt" thì làm sao kiểm soát tai nạn giao thông, rồi các "ma men" gây tai nạn ai chịu trách nhiệm, không kiểm tra nồng độ cồn ở quán nhậu thì ở đâu?...

Để rộng đường dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao đổi thẳng thắn với Báo Người Lao Động về vấn đề này như sau:

"Tôi cho rằng việc "canh bắt phạt" nồng độ cồn gần các quán nhậu là không cần thiết. Yếu tố về kinh tế, du lịch thì không cần phải bàn rồi, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Còn về vấn đề an toàn thì những người có năng lực hành vi, có ý thức trách nhiệm chắc chắn họ biết tự bảo vệ mình sao cho an toàn, đâu có ai muốn chết và muốn gây tai nạn. Số người uống rượu say lái xe kiểu bất chấp tính mạng của mình và người khác là rất cá biệt.

Hầu như khi có rượu bia trong người, ai cũng biết khả năng mình có chạy xe được hay không mà tự tìm cách về nhà. Bởi họ còn có công việc, gia đình... nên không ai đánh đổi như thế.

Nên tập trung bắt các đối tượng chạy xe đánh võng, lạng lách trên đường; kiểm tra nghiêm ngặt đối tượng điều khiển xe không có bằng lái và đầu ra sát hạch lái xe mới là vấn đề căn cơ..."- ông Thiều khẳng định.