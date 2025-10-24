Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải trao cho Hoa hậu Đỗ Hà 1 phong bì, bên trên có 4 chữ

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là một trong những sự kiện hot hòn họt thời gian vừa qua. Không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ của cô dâu hay cách tổ chức giản dị nhưng chỉn chu, mà còn vì những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong nghi lễ gia đình. Khi đoàn đón dâu đưa nàng hậu xứ Thanh về Quảng Trị - quê nhà chú rể Nguyễn Viết Vương, buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, đậm chất truyền thống. Giữa khung cảnh ấy, màn trao quà hồi môn mừng hạnh phúc đôi trẻ của bố mẹ chú rể thành tâm điểm.

Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải chuẩn bị sẵn một chiếc phong bì để trao cho con trai và con dâu, trên đó viết rõ dòng chữ "Bố Nguyễn Viết Hải". Hình ảnh phong bì dày cộm ấy nhanh chóng được lan truyền, không phải vì giá trị vật chất, mà bởi ý nghĩa tinh thần phía sau. Phong bao không chỉ là nghi thức tượng trưng cho hồi môn, mà còn là dấu ấn của sự trân trọng, niềm tự hào và sự công nhận, chúc phúc dành cho người con dâu mới.

Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao cho cặp đôi một chiếc phong bì dày ngay lễ gia tiên ở Quảng Trị Hoa hậu

Cả hai cùng nhau nhận phong bì, gật đầu lắng nghe lời dặn dò của bố

Không chỉ bố chồng, Đỗ Hà còn nhận về rất nhiều chiếc phong bì mừng cưới có logo của "Tập đoàn Sơn Hải". Đây cũng là một trong những chi tiết đắt giá nhất của buổi lễ. Không phải vì giá trị vật chất bên trong, mà vì chiếc phong bì dùng cho những dịp quan trọng của tập đoàn nay được "tận dụng" trong chính ngày Chủ tịch đón chào con dâu Đỗ Hà. Cư dân mạng còn đùa rằng đây chính là những chiếc mừng cưới "uy tín" nhất, "của nhà trồng được" xịn khỏi bàn.

Họ hàng của gia đình Viết Vương tặng vàng và rất nhiều tiền mừng cưới bên trong phong bì có logo của "Tập đoàn Sơn Hải"

Ngay sau đó, mẹ chú rể cũng trao tặng vàng cho đôi vợ chồng trẻ, từnng chiếc kiềng cổ, từng vòng tay đều được bà đích thân đeo lên cổ Đỗ Hà và Viết Vương, trong ánh mắt đầy yêu thương. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại khiến ai chứng kiến cũng cảm nhận được tình cảm chân thành và sự ấm cúng của một gia đình nề nếp, hiểu lễ nghĩa.

Mẹ chồng tặng bộ trang sức vàng cho Hoa hậu Đỗ Hà

Ở nhiều đám cưới hào môn khác, người ta dễ bắt gặp sự phô trương bởi những màn trao sính lễ trăm cây vàng, sổ đỏ, xe sang... được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng ở hôn lễ Đỗ Hà, mọi thứ lại ngược lại, đầy đủ nhưng dung dị, trang trọng mà vẫn ấm lòng. Một phong bì viết tay, một câu dặn dò của người cha, một bộ trang sức của mẹ, một chiếc mừng cưới từ họ hàng, người thân... tất cả tạo nên cảm giác rất khiêm nhường, thân thuộc và gần gũi.

Cô dâu mới khoác tay mẹ chồng vô cùng thân thiết