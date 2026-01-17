Chủ tịch SN 1990 tài hoa vừa qua đời: Top 10 NEU, bỏ việc ngân hàng về 'hồi sinh' nhà máy nát thành công ty nhôm hàng đầu

Trang cá nhân của Hà Ánh Nhi (em gái doanh nhân Hà Quang Dũng) xác nhận vị Chủ tịch HĐQT Pramac Group qua đời vào ngày 15/1/2026. Sự ra đi của Hà Quang Dũng khiến giới kinh doanh và cộng đồng doanh nhân trẻ thương tiếc.



Anh Dũng sinh năm 1990, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pramac, là một doanh nhân trẻ nổi bật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất nhôm.



Anh từng học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), nằm trong top 10 người cao điểm nhất trong kỳ thi ĐH lần đó. Sau đó anh nhận học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Liverpool (Anh Quốc) và từng làm việc tại ngân hàng trước khi tham gia điều hành công ty gia đình.

Anh là thế hệ F2 của Tập đoàn Nguyệt Ánh - một trong những nhà sản xuất nhôm lâu đời và có tiếng tại Việt Nam. Tuy nhiên, anh chưa vội vàng tiếp quản công việc kinh doanh đa ngành của gia đình ngay từ đầu. Thay vào đó, anh quyết định vay vốn để mua lại một nhà máy nhôm đã phá sản.



Sau 5 năm, Pramac Group do doanh nhân Hà Quang Dũng sáng lập trở thành nhà cung cấp nhôm hàng đầu cho các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước, hợp tác với những tên tuổi lớn như Heineken và Coca-Cola.



Theo thông tin trên website, Công ty Cổ phần PRAMAC được thành lập từ năm 2018 tiền thân là Nhà máy Nhôm Tân Đông, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất nhôm thỏi Ingot và phôi nhôm dài Billet. Công ty có diện tích nhà xưởng 20.000 m2, vốn đầu tư 20 triệu USD.



Theo Báo Công thương, chiến lược của công ty là nâng công suất của nhà máy là: 60.000 tấn/năm, trong đó dự kiến xuất khẩu châu Á: 20.000 tấn, châu Âu: 20.000 tấn và cung cấp trong nước 20.000 tấn. Công ty cũng sở hữu dây chuyền đúc rót phôi nhôm tự động mỗi mẻ 25 tấn. Nhà máy có 4 lò nên công suất mỗi mẻ của nhà máy là 100 tấn.﻿

Về Tập đoàn Nguyệt Ánh của gia đình, theo giới thiệu, đây tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Nguyệt Ánh chuyên buôn bán thiết bị nội thất từ năm 1996 – 2000.



Cùng với việc mở rộng ngành nghề kinh doanh và tăng thêm doanh thu, Công ty Nguyệt Ánh đã chính thức được thành lập năm 2001 với tên gọi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nguyệt Ánh. Trụ sở đặt tại số 9 Nguyễn Trãi, Phúc Yên, Phú Thọ.



Đến năm 2008, Công ty tách ra và thành lập mới, đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nguyệt Ánh II. Hiện công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cung cấp thiết bị nội thất, cơ khí chế tạo, điện tử - điện lạnh, xây dựng công trình, in ấn quảng cáo,…. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là nữ doanh nhân Kiều Tùng Ánh (sinh năm 1970).



Trong lĩnh vực nội thất, Nguyệt Ánh Group đã tham gia cung cấp, thi công tại nhiều dự án lớn như Flamingo Đại Lải Resort, cảng hàng hóa Nội Bài, văn phòng nhà máy Canon Việt Nam,…

Nguyệt Ánh Group cũng có nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm phôi nhôm chất lượng cao như: ADC3, ADC6, ADC10, ADC12, HS1-S, A380.1. Với công suất của nhà máy 60.000 tấn/năm trong đó dự kiến xuất khẩu Châu Á 30.000 tấn/năm và cung cấp trong nước 30.000 tấn.﻿

Ngoài ra, Nguyệt Ánh Group đã tham gia hàng trăm cung cấp các mặt hàng nội thất, cơ khí chế tạo,…trên khắp các tỉnh thành.



Theo dữ liệu từ Cổng thông tin Đăng ký Quốc gia về Doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nguyệt Ánh II được thành lập ngày 22/7/2008. Tại thời điểm mới thành lập, Sản xuất và Thương mại Nguyệt Ánh II có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, các cổ đông bao gồm bà Kiều Tùng Ánh (nắm 70%) và bà Đào Thị Minh (nắm 30%).﻿

Tháng 4/2023, Sản xuất và Thương mại Nguyệt Ánh II ghi nhận vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Trong đó, bà Kiều Tùng Ánh – Tổng giám đốc – góp 105 tỷ đồng, nắm 70%. Phần vốn 45 tỷ đồng còn lại của bà Hà Ánh Nhi, nắm 30%. Bà Kiều Tùng Ánh và bà Hà Ánh Nhi đều đăng ký địa chỉ liên lạc tại số 51 phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).﻿