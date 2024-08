Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn những cử chỉ chia buồn của phía Hoa Kỳ đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhất là Tổng thống Biden đã có bức thư chia buồn sâu sắc do đích thân Ngoại trưởng Blinken trực tiếp chuyển tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng kể từ sau khi quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023, các cơ quan hữu quan của hai nước đã tích cực phối hợp triển khai kế hoạch hành động.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng kể từ sau khi quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn được tăng cường ở tất cả các kênh, các cấp. Chính vì vậy, năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 114 tỷ USD. Thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2024 đạt trên 66,1 tỷ USD.

Các Nhóm nghị sỹ Quốc hội hai nước, các ĐBQH/Nghị sỹ đã tăng cường trao đổi trong công tác lập pháp và giám sát các thỏa thuận hai bên đã ký kết. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động Việt Nam - Hoa Kỳ để hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Quốc hội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hoa Kỳ tiếp tục xem xét tích cực công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế xuất khẩu về công nghệ cao; tăng ngân sách khắc phục các điểm nóng dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper nhấn mạnh, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn không chỉ của Việt Nam mà còn với mối quan hệ song phương. Đặc biệt, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Quốc hội đã có những đóng góp cho mối quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam; cho rằng để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên cần nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã hợp tác với Quốc hội Hoa Kỳ để các nghị sỹ hiểu hơn về hoạt động của Quốc hội Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper khẳng định, điểm mạnh của mối quan hệ song phương hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Việt Nam; cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã hợp tác với Quốc hội Hoa Kỳ để các nghị sỹ hiểu hơn về hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Chia sẻ với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội về công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế xuất khẩu về công nghệ cao, đại sứ Hoa Kỳ cho biết, sẽ liên hệ với các bộ ngành liên quan để cùng trao đổi, tháo gỡ về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động Việt Nam - Hoa Kỳ để hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Hoa Kỳ đều cho rằng, tiềm năng, dư địa của hai nước vẫn còn lớn, hai bên cần quan tâm hơn nữa để hiện thực hóa các thỏa thuận; đẩy mạnh kim ngạch song phương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, sản xuất chíp bán dẫn...

Hai bên đồng tình và nhấn mạnh lập trường về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải - hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 để Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.