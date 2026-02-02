Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chiều 2/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Ủy ban Pháp luật và Tư pháp với tiền thân là Tiểu ban Pháp chính - một trong những cơ quan thành lập sớm nhất và trở thành bộ phận cấu thành không thể thiếu của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

" Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp luôn khẳng định vị thế một trong những cơ quan trọng yếu của Quốc hội gắn bó chặt chẽ với chức năng quan trọng nhất của Quốc hội chức năng lập hiến lập pháp. Ủy ban luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nghiên cứu, tham mưu cho Quốc hội, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động lập hiến, lập pháp ", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang ở trong thời điểm rất quan trọng của lịch sử. Chỉ còn hai tháng nữa, Quốc hội sẽ bắt đầu nhiệm kỳ khóa XVI - nhiệm kỳ gắn với giai đoạn chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cũng xác định cần đột phá mạnh mẽ về thể chế, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển mới của đất nước. Điều đó đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang đối với Quốc hội, đặc biệt là đối với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục đổi mới quy trình, kỹ thuật lập pháp, xây dựng nền lập pháp khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Mục tiêu đặt ra là đảm bảo đến năm 2030 Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ công bằng đồng bộ thống nhất công khai minh bạch khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán.

Cùng với đó, Ủy ban cần tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; bảo đảm thực hiện nghiêm quy trình lập pháp và quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.

" Thực hiện tốt công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật xem đây một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội 14 là: lấy thực thi làm thước đo kiên quyết khắc phục tình trạng luật thì đúng mà làm thì khó; trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng; quyết sách đúng thực thi chậm ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban tiếp tục nâng cao năng lực lập pháp, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ để tham mưu trúng đúng các quyết sách chủ trương lớn về quốc kế dân sinh và những vấn đề trọng đại của đất nước xứng đáng cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu cho Quốc hội về công tác lập hiến, lập pháp và cải cách tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong nhiệm kỳ này Ủy ban phải tiếp tục đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình Quốc hội số, tham mưu để Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin lập pháp hiện đại với dữ liệu đầy đủ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Bày tỏ tin tưởng với truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, cùng tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.