Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo giá dầu có thể lên đến 140 USD/thùng

Minh Hạnh |

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng buộc Iran “đầu hàng” bằng cách gây áp lực kinh tế và lợi dụng sự chia rẽ nội bộ ở Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

Ông Ghalibaf, một nhà đàm phán chủ chốt trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ, cáo buộc các đối thủ của Iran đang “cố gắng làm suy yếu đất nước từ bên trong thông qua chiến thuật bao vây và thao túng truyền thông”.

Ông kêu gọi công chúng Iran duy trì sự đoàn kết, cho rằng đó là cách duy nhất để chống lại cái mà ông gọi là “âm mưu” của đối phương.

“Mọi hành động gây chia rẽ đều là một phần trong kế hoạch của đối phương”, ông Ghalibaf nói, khẳng định rằng các quan chức Iran “đều là những người tuân theo mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao”.

Trước đó, một tuyên bố chung của quốc hội được ký ngày 27/4 với đa số phiếu thuận đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhóm đàm phán của Iran, bao gồm cả ông Ghalibaf.

Về tình hình eo biển Hormuz, ông Ghalibaf cho biết, việc Mỹ phong toả eo biển đã góp phần khiến giá dầu tăng lên gần 120 USD/thùng. “Điểm dừng tiếp theo: 140 USD/thùng. Vấn đề của việc phong toả không phải là lý thuyết, mà là tư duy”, ông Ghalibaf nói.

“Đường ống đó sẽ phát nổ từ bên trong”, ông Trump nói tuần trước trên Fox News . “Một điều gì đó xảy ra khiến nó phát nổ. Chỉ còn khoảng ba ngày nữa trước khi điều đó xảy ra. Và khi nó phát nổ, bạn sẽ không bao giờ có thể xây dựng lại nó như cũ”.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhắc đến phát biểu của ông Trump hồi cuối tuần rằng, việc tích tụ dầu thừa sẽ sớm gây thiệt hại vĩnh viễn cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Ông Ghalibaf nói: “Ba ngày trôi qua, không có giếng dầu nào phát nổ. Chúng ta có thể duy trì đến 30 ngày và phát trực tiếp giếng dầu đó trên X”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã kêu gọi người dân cắt giảm tiêu thụ, gọi “tiết kiệm và giữ gìn” là nguyên tắc chung “và là nghĩa vụ tôn giáo”, đồng thời bác bỏ tác động của lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

“Mỹ sẽ không đạt được gì thông qua việc phong tỏa hải quân Iran”, ông Paknejad nói.

Bộ trưởng khẳng định “không cần lo lắng” về nguồn cung và phân phối nhiên liệu, nói thêm rằng các nhân viên ngành dầu mỏ đang làm việc suốt ngày đêm để ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

