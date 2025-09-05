Chủ tịch Quốc hội: Dứt khoát thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 5/9.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp kéo dài gần 6 ngày, chia thành 3 đợt để xem xét 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng. Đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đã thống nhất với Thủ tướng, dự kiến chiều 15/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ họp sơ kết, chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 trước hơn 1 tháng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, trong đó, có 7 dự án sửa đổi toàn diện với phạm vi rộng và tác động lớn đến các lĩnh vực như: thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng an ninh, và khoa học công nghệ.

" Đặc biệt, tinh thần chỉ đạo là dứt khoát phải thông qua được Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Quy hoạch (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10. Hiện nay các địa phương đang chờ hai luật này trong chỉ đạo quản lý, điều hành. Còn nhiều vấn đề vướng mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thấy, đã chỉ ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nêu rõ một trong những điểm mới là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trực tiếp quyết định chương trình lập pháp cho năm 2026 thay vì trình Quốc hội như trước đây, Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt, bám sát thực tiễn cho chương trình lập pháp của năm chuyển giao sang nhiệm kỳ mới.

" Song song đó, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước vào đầu năm mới cũng được tiến hành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua các nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, và tiếp xúc cử tri.

Các nghị quyết này phải được chuẩn bị chặt chẽ, rõ ràng, đảm bảo quá trình lựa chọn đại biểu diễn ra công bằng, minh bạch và đúng pháp luật. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã được thành lập và đi vào hoạt động, cho thấy sự chuẩn bị tích cực từ sớm ", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Dự kiến Kỳ họp thứ 10 , Quốc hội khóa XV sẽ xem xét gần 70 nội dung lớn, trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện, các nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý chỉ đưa vào chương trình những nội dung đã đủ điều kiện và có thể thông qua tại một kỳ họp. Những dự án cần thảo luận qua hai kỳ họp sẽ được gác lại cho Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần làm việc của kỳ họp cuối cùng là đồng hành cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

" Với khối lượng công việc rất lớn, phiên họp có thể sẽ phải làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để đảm bảo hoàn thành chương trình đề ra ", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.



