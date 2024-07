Tại buổi làm việc, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh báo cáo những kết quả đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, các hoạt động đối ngoại, công tác xây dựng Đảng.

Trên cơ sở phân tích, thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến giao thông, an ninh nguồn nước, năng lượng tái tạo…

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ông rất ấn tượng về những thành tựu đạt được của Trà Vinh thời gian gần đây trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới…

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế mà tỉnh Trà Vinh cần khắc phục trong thời gian tới trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp các doanh nghiệp thay đổi quy mô sản xuất, kinh doanh…

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Trường.

Để Trà Vinh phát triển hơn nữa, Chủ tịch nước lưu ý, địa phương cần tiếp tục tập trung nỗ lực phát triển những lợi thế. Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho tỉnh.

Bên cạnh đó, Trà Vinh cần tiếp tục phát triển nông nghiệp nông thôn, quan tâm chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động; quan tâm sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, an sinh xã hội, đảm bảo việc làm… Tiếp tục củng cố về an ninh - quốc phòng, tạo điều kiện sống an toàn cho người dân. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch nước thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang, Trung tướng Sơn Cang.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Trường; gia đình Trung tướng Sơn Cang - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an; thăm gia đình ông Võ Văn Rẹt, dân tộc Khmer, hộ cận nghèo vừa được Bộ Công an vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở.