Chủ tịch nước: 'Pháo đài không có nghĩa là biệt lập, ngăn sông cấm chợ, mỗi nơi mỗi kiểu'

Sáng 11/10, trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi (TPHCM).

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc lại và phân tích khái niệm "pháo đài chống dịch" để các địa phương có thể hiểu rõ hơn, tránh tình trạng mỗi địa phương lại đưa ra một quy định khác nhau, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch nước chia sẻ, gần đây có rất nhiều thông tin xoay quanh việc địa phương này ngăn cách với địa phương khác. Do đó, theo Chủ tịch nước, việc làm rõ lại khái niệm "pháo đài chống dịch" là để các cấp địa phương có thể hiểu được cặn kẽ, không để xảy ra tình trạng "ngăn sông cấm chợ".

"Pháo đài chống dịch không phải là biệt lập để ngăn sông, cấm chợ, ngăn lưu thông hàng hóa, dịch chuyển lao động. Nếu không làm tốt thì mỗi nơi một kiểu, gây ách tắc cho doanh nghiệp lưu thông, đứt gãy chuỗi cung ứng", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đồng thời, việc lấy "xã, phường là pháo đài chống dịch" thực chất là khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của địa bàn cơ sở, cũng như tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương sáng 9/10 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng cũng đã nhắc đến vấn đề này. Cụ thể, Thủ tướng quán triệt cần ban hành ngay quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho hay, hiện nay một số nơi xảy ra tình trạng giao thông đi lại, lưu thông hàng hóa ở một số địa phương còn cát cứ, xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ, nhất là việc lập ra các chốt trạm ra vào.

Hay việc các địa phương có lúc, có nơi còn ban hành các văn bản riêng không đúng theo quy định chung. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nếu ban hành văn bản dứt khoát không được trái với các quy định của Trung ương.

"Tổ chức thực hiện phải thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ mỗi nơi thực hiện một kiểu theo quy định riêng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, bảo đảm an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định.