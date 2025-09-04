Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, sáng nay (4/9), Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc, chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm và chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác chiến lược, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, tạo sự ổn định, năng lượng tích cực cho hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai nhà Lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực, nhất trí duy trì phối hợp, hợp tác trong các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.