Thống đốc NHNN trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc VAMC

Ngày 30/10/2026, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Thống đốc NHNN về công tác cán bộ.

Theo đó, NHNN công bố Quyết định số 2366/QĐ-NHNN bổ nhiệm ông Đặng Đình Thích - Quyền Tổng giám đốc VAMC giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10.

Thống đốc đánh giá cao quá trình hơn 30 năm công tác trong ngành Ngân hàng của ông Đặng Đình Thích, trong đó có 13 năm gắn bó với VAMC từ những ngày đầu thành lập. Qua thực tiễn đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, đặc biệt là thời gian giữ chức Quyền Tổng giám đốc, ông Đặng Đình Thích đã thể hiện được phẩm chất, năng lực và uy tín, nhận được sự tín nhiệm, đồng thuận của tập thể.

Về định hướng phát triển VAMC trong giai đoạn mới, Thống đốc khẳng định sự ra đời của VAMC là một giải pháp sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng trong xử lý nợ xấu, hỗ trợ các tổ chức tín dụng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, để thích ứng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, thời gian tới VAMC cần chủ động đổi mới mô hình, phương thức hoạt động. Theo đó, Thống đốc định hướng VAMC phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn trong xử lý nợ xấu, từng bước phát triển vai trò là đầu mối thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ, thu hút các nhà đầu tư tham gia, qua đó góp phần chuyển hóa nợ xấu thành nguồn lực cho nền kinh tế. Cùng với việc tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ mua, xử lý nợ và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tín dụng, VAMC tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, trong đó có khả năng chứng khoán hóa các khoản nợ xấu, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường.