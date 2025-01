Chủ tịch ngân hàng ACB khoe vẻ lãng tử ở tuổi U50, ngồi ghế đá làm 1 việc, dân mạng trầm trồ: "Sao hay quá vậy"

Với giới ngân hàng nói riêng và cư dân mạng nói chung, doanh nhân Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là nhân vật khá quen thuộc. Anh không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà còn được dân tình ưu ái gọi là “tổng tài vạn người mê” khi vừa giỏi giang vừa đẹp trai.

Mới đây, Chủ tịch Trần Hùng Huy đã đăng loạt ảnh đón năm mới gây chú ý lên trang cá nhân. Cùng bộ ảnh, trên TikTok, nam doanh nhân viết ngắn gọn: “Goodbye 2024!” còn trên Faceboook, anh tâm sự:

“Farewell (tạm dịch: Tạm biệt) 2024 với sự mất mát to lớn của gia đình. Sau tất cả, luôn cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ của mọi người, đồng lòng sát cánh vượt qua những khó khăn. Không cầu mong cho 1 năm mới dễ dàng trôi qua, chỉ luôn nhắc nhớ nếu có khó khăn giông bão hãy gom đầy nghị lực và kiên trì vượt lên; trong hạnh phúc, đủ đầy cùng nhau vui cười, sẻ chia”.

Một số khoảnh khắc của Chủ tịch Trần Hùng Huy

Ngay lập tức bộ ảnh nhận về sự quan tâm từ netizen, nhiều người xuýt xoa vì vẻ ngoài điển trai như tài tử. Bên cạnh đó, dân tình cũng đồng tình rằng bộ ảnh của vị doanh nhân gợi nhớ đến đoạn clip quảng cáo huyền thoại của ACB từ 15 năm trước.

Theo đó, Chủ tịch Trần Hùng Huy vào vai một thanh niên trẻ đang ngồi làm việc trên ghế đá công viên. Ở thời điểm đó, anh 31 tuổi và chưa giữ vị trí lãnh đạo ngân hàng như hiện tại.

“Gương mặt thương hiệu ACB”, “Tưởng Hồ Quang Hiếu”, “Đẹp trai, phong độ, lãng tử”, “Người tài giỏi và nhiều năng lượng thì không gì có thể khuất lấp được. Chủ tịch quá đỉnh”, “Body chuẩn quá! Ngưỡng mộ”, “Sao chủ tịch trẻ mãi không già”, “Nhớ quảng cáo ngày xưa của ACB quá. Bao nhiêu năm mà anh vẫn trẻ như thế, sao hay quá vậy”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đoạn clip quảng cáo của ACB năm nào

15 năm trôi qua nhưng doanh nhân Trần Hùng Huy không thay đổi quá nhiều

Được biết doanh nhân Trần Hùng Huy sinh năm 1978, năm nay 47 tuổi. Anh là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Chủ tịch ACB tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ). Năm 2012, doanh nhân Trần Hùng Huy chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch ACB. Khi đó anh mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Theo thông tin được đăng tải trên truyền thông, Chủ tịch Trần Hùng Huy đang nắm giữ hơn 153 triệu cổ phiếu ACB, ước tính giá trị hơn 3.800 tỷ đồng.

Doanh nhân Hùng Huy có vẻ ngoài như lãng tử

Chủ tịch ACB cũng được nhận xét là vị chủ tịch khá đặc biệt. Anh là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, công việc lên các nền tảng này và tạo ấn tượng mạnh vì vẻ ngoài bảnh bao, phong độ, visual đậm chất tổng tài.

Tháng 6/2023, doanh nhân Hùng Huy gây “sốt” khi có màn trình diễn đàn, hát và nhảy mashup Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa . Tại đây, anh mặc sơ mi trắng, quần âu quẩy bung nóc và vô cùng viral ở thời điểm đó, thậm chí còn tạo trend lan truyền khắp nơi.

Tiết mục từng viral khắp nơi trên MXH