Ngày 25-12, tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), về tội Lừa dối khách hàng.



Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản tại phiên toà trước đó

Cùng vụ án, VKSND truy tố bị can Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, và hai cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng; Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị khởi tố vào ngày 5-7-2019), bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án kéo dài suốt 6 năm với nhiều lần bị cơ quan tố tụng trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Gần đây nhất vào ngày 10-8-2023, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, Chủ toạ phiên toà thông báo do cần phải làm rõ một số vấn đề mà tại toà không thể làm rõ được. Do đó, toà đã trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án trước đó, giai đoạn 2009 - 2012, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, Chính phủ đã có nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư xây dựng. Đó là đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Dự án CT6 Kiến Hưng đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên diện tích đất do Công ty Bemes quản lý sử dụng khi sát nhập vào Hà Nội.

Sau khi mua lại Công ty Bemes, lợi dụng chính sách, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính của Nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, bị can Lê Thanh Thản đã tổ chức triển khai xây dựng rất nhanh công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt.

Dù không được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, song ông chủ Tập đoàn Mường Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng không theo quy hoạch đã được duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lời bất chính. Trong đó, hàng trăm căn hộ được bán ra ngoài thị trường không được sở TN-MT Hà Nội cũ cấp sổ đỏ gây thiệt hại cho khách hàng hàng trăm tỉ đồng.

Để xảy ra sai phạm, cơ quan tố tụng cho rằng còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Suốt quá trình dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai quy hoạch, nhóm cán bộ phường và thanh tra quận đã không thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn.