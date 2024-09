Chủ tịch Miss Universe Vietnam "cà khịa" Hoàng Thùy ngay trên sóng chung kết

Tối 14/9, chung kết Miss Universe Vietnam 2024 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Trong đêm thi cuối cùng, Top 29 thí sinh "lên dây cót" tinh thần và sẵn sàng bung sức để chạm tay lên chiếc vương miện danh giá. Các cô gái sẽ trải qua nhiều phần thi như hô tên, trình diễn áo dài, dạ hội và sau đó là ứng xử để tìm ra người chiến thắng chung cuộc. Miss Universe Vietnam 2024 sẽ vinh danh 1 Hoa hậu - 2 Á hậu, người đăng quang sẽ đại diện nhan sắc Việt chinh chiến tại Miss Universe lần thứ 73 tại Mexico.

Mở màn đêm chung kết, Top 29 đã khuấy động không khí bằng màn hô tên đầy năng lượng. Sau đó, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam - đã có vài phút chia sẻ trên sân khấu để mở màn cho đêm thi. Ông chia sẻ cảm thấy hào hứng sau 2 tháng tổ chức cuộc thi, dù thời gian qua có nhiều thử thách nhưng ông cảm thấy cuộc thi đã tạo được sức hút, mang đến những kỳ quan sân khấu tới khán giả và nâng tầm uy tín của cuộc thi.

Ông Valentin Trần còn gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo. Gây chú ý, khi nhắc đến Thanh Hằng, chủ tịch Miss Universe Vietnam đã dành nhiều lời tri ân cho nữ siêu mẫu, kèm theo đó, ông Valentin Trần còn nhấn mạnh cụm từ "really really want Thanh Hằng" ngay trên sóng trực tiếp. Màn chia sẻ của chủ tịch cuộc thi khiến fan sắc đẹp không khỏi bàn tán. Nhiều người cho rằng chủ tịch Miss Universe Vietnam đang ẩn ý "cà khịa" màn gây sóng gió của Hoàng Thùy hồi đầu cuộc thi.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam nhắc lại "really really want Thanh Hằng" trên sân khấu chung kết.

Trước đó vào ngày 11/7, Hoàng Thùy bất ngờ công khai việc bị hủy vai trò giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 dù đã được chủ tịch cuộc thi - ông Valentin Tran mời làm việc. Người mẫu bức xúc cho rằng bị loại vì một thành viên trong hội đồng giám khảo phản đối cô chấm thi.

Ở các bài đăng sau đó về việc "bị chèn ép trong nghề", Á hậu Hoàng Thùy dùng cụm từ như "Chị chị em em", "Mỹ nhân kế". Ngày 16/7, Hoàng Thùy đăng ảnh chụp một tin nhắn nội dung "Thanh Hang doesn't want" (Thanh Hằng không muốn) khiến một bộ phận netizen liên tục vào trang cá nhân và các nhãn hàng nữ siêu mẫu Thanh Hằng đại diện công kích, để lại nhiều bình luận khiếm nhã.

Hoàng Thùy gây dậy sóng bởi chuỗi drama trên mạng xã hội.

Sau khi bị réo tên, Thanh Hằng có động thái bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh quà tặng sinh nhật từ Chủ tịch Miss Universe Vietnam. Vị Chủ tịch của cuộc thi hoa hậu đình đám thể hiện sự yêu mến và trân trọng đối với Thanh Hằng khi viết tay: "Chúc mọi điều tốt đẹp nhất vào ngày sinh nhật của bạn". Chủ tịch Miss Universe Vietnam cũng khiến cộng đồng mạng bàn tán khi tặng hoa kèm lời nhắn tới Thanh Hằng: "Mr V really wants you" (Tạm dịch: Mr V thật sự cần bạn).

Cách đáp trả nhận được nhiều lời khen của siêu mẫu Thanh Hằng.

Đến giữa tháng 7/2024, Thanh Hằng chính thức có chia sẻ trên fanpage cá nhân. Theo đó, cô gửi lời xin lỗi vì công chúng bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua. Liên quan đến sự việc này, phía Thanh Hằng cho biết đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP.HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc.

Chiều 15/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết sở này đã tiếp nhận đơn tố cáo của siêu mẫu Thanh Hằng, đồng thời mời Thanh Hằng lên làm việc.