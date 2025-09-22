Chủ tịch Kim Jong Un: Triều Tiên đang sở hữu “một vũ khí bí mật” mới

“Hướng đi của đảng và nhà nước ta là phát triển liên tục, nhảy vọt để tăng cường năng lực quốc phòng”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un phát biểu ngày 21/9.

Ông nhắc đến việc đóng mới tàu khu trục, coi đây là “bước đi quan trọng đầu tiên trong việc xây dựng cường quốc hàng hải”, đồng thời khẳng định việc “không ngừng củng cố lực lượng chiến lược” và nâng cao tính năng của các loại vũ khí sản xuất hàng loạt.

Đặc biệt, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh Triều Tiên đang sở hữu một loại vũ khí bí mật mới cùng nhiều thành tựu nghiên cứu quốc phòng, góp phần nâng cao sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, ông không nói rõ đó là loại vũ khí gì.

Trong bài phát biểu tại kỳ cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14, Chủ tịch Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng tuyên bố Triều Tiên hiện cảm thấy an toàn nhất nhờ sự phát triển của lực lượng hạt nhân.

(Theo KCNA)