Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 bị khởi tố

Nội dung công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty.

Ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 khi chưa bị khởi tố. Ảnh: TV2

TV2 dẫn thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên cả nước.

Doanh nghiệp khẳng định "các thông tin trên là đúng sự thật" và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".



Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 khẳng định hoạt động bình thường sau thông tin Chủ tịch HĐQT bị khởi tố

Ngay sau thông tin trên, TV2 cũng phát đi thông cáo báo chí liên quan đến tình hình hoạt động.

Theo TV2, căn cứ điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành, các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng như thẩm quyền ký kết, phê duyệt, điều hành của các nhân sự bị ảnh hưởng đã được phân công lại hoặc ủy quyền hợp pháp. Doanh nghiệp cho biết công tác quản trị và vận hành vẫn được duy trì ổn định, liên tục và đúng pháp luật.

Về đội ngũ nhân sự, TV2 cho biết các cấp quản lý, giám đốc dự án, chuyên gia, kỹ sư giám sát, nhân sự kỹ thuật và nhân viên chuyên môn vẫn tiếp tục công việc bình thường. Các hoạt động hằng ngày như khảo sát, tư vấn, thiết kế, mua sắm vật tư, thi công xây lắp, giám sát an toàn, quản lý chất lượng đến vận hành và bảo trì các nhà máy điện vẫn diễn ra theo quy trình.

Đối với các dự án đang triển khai, công ty khẳng định tiến độ, chất lượng và an toàn tại công trường được kiểm soát. Các văn bản và báo cáo phục vụ công tác vận hành nhà máy điện vẫn được thực hiện 24-7 nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã cam kết.

Về nghĩa vụ tài chính và hợp đồng, TV2 cho biết các khoản thanh toán, bảo lãnh, công bố thông tin cũng như chế độ lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động vẫn được thực hiện bình thường theo cam kết và quy định.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng các công trình điện, cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các dự án năng lượng lớn, từ khảo sát, thiết kế, giám sát thi công đến đầu tư phát triển dự án điện.