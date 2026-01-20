Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ "xuống núi" bắt tay tỷ phú Trần Bá Dương: Chính thức kích hoạt "bom tấn" bán lẻ Hoa Sen Home

Chủ tịch Hoa Sen Group Lê Phước Vũ cùng tỷ phú Trần Bá Dương cắt băng khánh thành trụ sở Hoa Sen Home

Mở đầu chuỗi sự kiện vào lúc 8h00 sáng, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco), đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Văn phòng Hoa Sen Home và Showroom An Khánh (TP. Thủ Đức). Đây là điểm bán được xây dựng theo mô hình trải nghiệm mua sắm hiện đại mà Hoa Sen đang hướng tới.

Sự hiện diện của Chủ tịch Thaco tại sự kiện cũng mở ra khả năng hợp tác về phát triển mặt bằng kinh doanh cho chuỗi bán lẻ này dựa trên quỹ đất thương mại của Thaco.

Tiếp đó, tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home đã diễn ra. Theo công bố, Hoa Sen Home chính thức hoạt động dưới hình thức công ty độc lập với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng.

Chia sẻ về định hướng hoạt động, đại diện Hoa Sen cho biết trong bối cảnh thị trường xuất khẩu và tôn thép truyền thống còn nhiều biến động, việc tập trung khai thác thị trường nội địa thông qua pháp nhân mới là bước đi trọng tâm. HSH đặt mục tiêu phát triển hệ thống phân phối VLXD và nội thất có quy mô lớn và năng lực quản trị hiện đại.

Cụ thể, Hoa Sen Home được định vị là hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất với danh mục sản phẩm đa dạng từ tôn, thép đến gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh. Hiện tại, quy mô hệ thống bao gồm 12 tổng kho, hơn 400 cửa hàng và trên 140 siêu thị trên toàn quốc. Chiến lược cạnh tranh của chuỗi tập trung vào cam kết "4Đ": Đúng giá – Đúng tiêu chuẩn – Đúng chất lượng – Được bảo hành.

Ong Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập Đoàn Hoa Sen (HSG)

Tại sự kiện, các chỉ tiêu tài chính của hệ thống bán lẻ này cũng được công bố. Theo đó, doanh thu giai đoạn 2024-2025 ghi nhận đạt hơn 15.900 tỷ đồng. Kế hoạch cho năm 2026, HSH đặt mục tiêu doanh thu 18.400 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng đề cập đến kỳ vọng doanh thu đạt mức tỷ USD trong tương lai và kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) khi điều kiện thị trường phù hợp.

Về hoạt động hợp tác, Hoa Sen Home đã ký kết với các đối tác công nghệ như Alibaba, Salesforce cùng 15 đối tác khác nhằm tối ưu hóa hoạt động chuyển đổi số và chuỗi cung ứng. Mục tiêu của đơn vị là mở rộng mạng lưới lên 165 siêu thị trong năm 2026 và 300 siêu thị vào năm 2030.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hoa Sen Home cũng công bố việc ký kết với Liên đoàn Lao động TP.HCM để phối hợp triển khai đề án xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tham gia nghiên cứu, khảo sát nhu cầu và xây dựng các mô hình hợp tác đầu tư để cung ứng quỹ nhà ở xã hội cho Thành phố.