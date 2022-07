Sáng 26/7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ ( 27/71947- 27 /7/2022).

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là 543 đại biểu được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho người có công tiêu biểu.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn, với trên 800.000 người (chiếm gần 10% của cả nước). Trong đó, có hơn 6.500 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 60.000 thương bệnh binh; hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người hưởng chế độ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hơn 500.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Từ năm 2008 đến nay, thành phố Hà Nội đã vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt gần 450 tỷ đồng. Đã có 15.271 gia đình người có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng; 74.565 người được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí trên 70 tỷ đồng; gần 39.000 lượt người được điều dưỡng hằng năm với kinh phí gần 46 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp 1.589 lượt công trình ghi công liệt sỹ với kinh phí trên 904 tỷ đồng.



Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 75 năm qua, Hà Nội luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành và vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công.

Thành phố cũng đã ban hành các chế độ, chính sách đặc thù và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện, như: Thực hiện chính sách điều dưỡng, cấp thẻ miễn phí khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, chế độ quà Tết, Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc khánh 2/9; hỗ trợ hoạt động của Ban Liên lạc tù chính trị trên địa bàn...

Hàng năm, thành phố bố trí ngân sách gần 500 tỷ đồng để tặng quà đối với người có công. Qua đó, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn, sự chăm lo của Thành phố đối với người có công và thân nhân người có công...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại chương trình

“Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó đã lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc”, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn thành phố về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Coi đây vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đưa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” trở thành nét đẹp và hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội.

Cùng với đó, cần thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Đặc biệt, quan tâm các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, người có công hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa trung tâm.

Tiếp tục làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ, kịp thời thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ khi đến thăm viếng. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đẩy mạnh các phong trào ủng hộ về công tác người có công và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”....

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng bằng khen của UBND thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu

“Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi chúng ta. Những công lao to lớn đó, chúng ta không bao giờ quên và nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập để xứng đáng với những hy sinh của các bậc tiền bối cho độc lập, tự do của đất nước, hạnh phúc của Nhân dân”, ông Thanh nói.