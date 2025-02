Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố siết chặt chính sách ngay từ giờ, nhấn mạnh không vội cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn đang sôi sục

Sau khi báo cáo lạm phát tháng 1 nóng hơn dự kiến, thị trường đã thay đổi dự đoán rằng Fed sẽ không có động thái mới cho đến mùa thu.

Nhà kinh tế trưởng Bill Adams tại Comerica cho biết Fed coi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 là một thước đo xác nhận rằng lạm phát vẫn đang sôi sục bên dưới nền kinh tế. “Điều đó sẽ khiến Fed giảm tốc độ hoặc thậm chí chấm dứt việc cắt giảm lãi suất trong năm 2025”, ông nói.

Báo cáo CPI tháng 1 cho thấy lạm phát tăng 0,5% theo tháng và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát lần lượt là 0,3% và 2,9%. CPI lõi, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,4% theo tháng và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Trong phiên điều trần ngày 12/2 trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương đã đạt được "tiến bộ lớn" trong việc kiềm chế lạm phát nhưng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, các nhà hoạch định muốn siết chặt chính sách thêm một thời gian.

"Chúng tôi muốn duy trì chính sách hạn chế ngay từ giờ", ông Powell cho biết khi đề cập đến kế hoạch của Fed giữ nguyên lãi suất chuẩn cho đến khi chắc chắn lạm phát sẽ giảm xuống mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Trước chất vấn của các nhà lập pháp, Chủ tịch Powell đồng ý rằng Fed đã chậm trễ trong việc tăng lãi suất khi lạm phát tăng vọt vào năm 2021. Nhưng ông không biết điều đó sẽ tạo ra khác biệt như thế nào khi tốc độ tăng lãi suất của Fed sau đó cũng đã hạ nhiệt được lạm phát.

Với mục tiêu lạm phát 2%, báo cáo gần đây đang không cho thấy tiến triển như mong muốn của Fed. Điều này làm giảm đi hy vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ cân nhắc tiếp tục nới lỏng chính sách sau khi cắt giảm 1 điểm phần trăm trong năm 2024. Lãi suất quỹ liên bang hiện đang trong phạm vi từ 4,25% - 4,5%.

Theo FedWatch Tool của CME Group tính đến sáng ngày 12/2, thị trường dự đoán 2,5% khả năng Fed cắt giảm lãi suất tháng 3, 13,2% khả năng cắt giảm vào tháng 5, 22,8% khả năng cắt giảm vào tháng 6, 41,2% vào tháng 7 và cuối cùng lên tới 55,9% khả năng vào tháng 9. Dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất lần thứ hai vào cuối năm 2025 là 31,3%.

Không riêng lạm phát, các nhà hoạch định chính sách cũng đang theo dõi chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump. Một khi thuế quan tăng, giá cả có thể sẽ tăng theo, từ đó thúc đẩy lạm phát và làm phức tạp thêm nhiệm vụ của Fed.