Chính thói quen này đã giúp nhà sáng lập tập đoàn xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam, doanh thu 410 triệu USD/năm, có trong tay 5 đầu sách với 47.000 bản in và được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Sáng 26/11, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM), doanh nhân Phan Minh Thông, thường được biết đến với biệt danh "Vua tiêu", giới thiệu cuốn sách Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & Cuộc sống.

Sự kiện này diễn ra sau khi ông Thông được Tatler Asia vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential Vietnam 2026, quy tụ 51 cá nhân có tầm ảnh hưởng từ Việt Nam, với những đóng góp vượt ra ngoài biên giới quốc gia để tác động toàn cầu.

Ông Phan Minh Thông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Phúc Sinh Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản với doanh thu khoảng 410 triệu USD/năm. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn được biết đến với vai trò tác giả viết sách, báo. Cuốn sách mới đánh dấu lần xuất bản thứ 5 của doanh nhân này, nâng tổng lượng phát hành các đầu sách lên khoảng 47.000 bản.

Ông Phan Minh Thông ký tặng sách.

20-30 phút mỗi ngày để ghi chép

Theo ông Thông, việc viết sách bắt nguồn từ thói quen lưu giữ những trải nghiệm trong quá trình làm việc và cuộc sống. Sau mỗi chuyến công tác, cuộc gặp gỡ hay sự kiện đáng nhớ, ông thường ghi lại những điều mình quan sát được với ý định một ngày nào đó tập hợp thành sách.

Các bài viết cho tác phẩm thứ 5 ban đầu được lưu trong một thư mục mang tên "Cuốn sách thứ 5". Trong những chuyến đi, ông cố gắng dành khoảng 20-30 phút mỗi ngày để ghi lại sự kiện, cảm xúc và những điều quan sát được.

Từ thói quen này, ông đã xuất bản 5 đầu sách. Trong đó, Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh phát hành 15.000 bản; Vượt lên, những con đường kinh doanh phát hành 10.000 bản tiếng Việt và 2.000 bản tiếng Anh với tựa đề Overcoming Business Journeys, do Novum Publishing (London) phát hành, phân phối tại 20 quốc gia. Cuốn Nông sản Việt Nam & Thế giới: Những câu chuyện kinh doanh có lượng phát hành 10.000 bản.

Tác phẩm mới nhất được phát hành với số lượng 10.000 bản, do Saigon Books xuất bản.

23 câu chuyện về kinh doanh và cuộc sống

Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & Cuộc sống gồm 23 câu chuyện, chia thành 5 phần: Người và đời; Chuyện kinh doanh cà phê; Đi và nhìn; Những góc nhìn khác; Nhìn về thị trường và tương lai.

Nội dung không bó hẹp trong những câu chuyện kinh doanh. Tác giả đưa độc giả đến nhiều quốc gia, kể về văn hóa, ẩm thực, con người, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến thị trường cà phê, các thương vụ xuyên biên giới và biến động của thương mại quốc tế.

Đáng chú ý, cuốn sách cũng đề cập những góc khuất trên thương trường. Các câu chuyện về tranh chấp tại tòa, thiệt hại do bị xử ép và những vụ lừa đảo trong kinh doanh được ghi lại thẳng thắn. Qua đó, tác phẩm không chỉ phản ánh những thành công mà còn cho thấy các rủi ro, thách thức và bài học phía sau hành trình làm doanh nghiệp.

Hình ảnh Phan Minh Thông trong sách cũng không chỉ gắn với vai trò một CEO. Đó còn là một người thích quan sát, khám phá thế giới, quan tâm đến văn hóa và những điều bình dị trong cuộc sống. Từ những trải nghiệm trên thương trường đến suy nghĩ về gia đình, các câu chuyện tạo nên một chân dung nhiều chiều của tác giả.

Với ông Thông, viết sách trước hết là cách lưu giữ ký ức của một hành trình. Xa hơn, đó là mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế với thế hệ đi sau, đặc biệt là những người trẻ đang có ý định khởi nghiệp.

Thay vì đưa ra những công thức thành công có sẵn, tác phẩm tập trung vào các bài học được đúc kết từ trải nghiệm. Theo tác giả, nếu được tiếp cận sớm hơn với những kinh nghiệm này, người trẻ có thể tránh được một số thất bại trên con đường lập nghiệp.



