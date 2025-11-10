Chủ tịch DN Group cùng NS Việt Hương mang đến hành trình chữa lành qua show “Điều ước của mẹ”

Mới đây, họp báo ra mắt chương trình "Điều ước của mẹ" đã diễn ra tại MCV Complex, TP. HCM. Sự kiện có sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Việt Hương, Nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Hoàng Mập, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đinh Y Nhung, Hoàng Oanh, diễn viên Quỳnh Lam, MC Nguyên Khang, ca sĩ Đoan Trang, Đạt G - Cindy Lưu… và đông đảo đại diện truyền thông.

Trao cơ hội – Thắp lại niềm tin – Đánh thức giá trị người phụ nữ

Không chỉ là một chương trình truyền hình, "Điều ước của mẹ" cũng với người kết nối - Thái Phan Thanh Bình và MC Việt Hương cùng các nghệ sĩ khách mời sẽ lắng nghe, gỡ từng nút thắt cảm xúc, để từ đó mở ra hành trình chữa lành thật sự cho chính các nhân vật. Khác với những chương trình nhân văn khác, "Điều Ước Của Mẹ" không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ câu chuyện, mà còn trao cơ hội thật sự để các nhân vật thay đổi cuộc đời. Mỗi tập phát sóng sẽ kể về câu chuyện và hành trình của hai người phụ nữ được "tái sinh" qua ba phần đặc biệt: Phần 1: Cấp vốn - Chiếc chìa khóa vàng, phần 2: Cánh cửa tương lai, phần 3: Giải cứu.

Tinh thần "Mẹ làm được" – biểu tượng của nghị lực và khởi đầu mới

Trong 21 tập phát sóng, chương trình có sự đồng hành của MC Việt Hương cùng chủ tịch DN Group - Ông Thái Phan Thanh Bình trong vai trò người kết nối. Họ không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là người bạn đồng hành, lắng nghe và sẻ chia từng câu chuyện đời thường của những người phụ nữ đang từng ngày nỗ lực vươn lên. Bằng sự thấu hiểu và chân thành, họ trở thành chiếc cầu nối giúp nhân vật được tiếp thêm sức mạnh để viết nên những câu chuyện của tình yêu, của niềm tin và nghị lực phi thường.

Mỗi tập, chương trình còn chào đón hai nghệ sĩ khách mời khác nhau, để cùng tạo nên những khoảnh khắc đầy chân thành, truyền cảm hứng và gần gũi. Đó là các nghệ sĩ nổi tiếng như: Ốc Thanh Vân, Huỳnh Lập, Vân Trang, Cindy Lư - Đạt G, Nguyễn Văn Chung, Quách Ngọc Tuyên…

Trong vai trò nhà đồng hành xuyên suốt, Thẩm Mỹ Viện Seoul Center - Điểm đến tân trang nhan sắc uy tín tại Việt Nam với sứ mệnh "phụng sự từ tâm" cho biết đồng hành cùng chương trình "Điều Ước Của Mẹ" như người bạn đồng hành trong hành trình chăm sóc - chữa lành - tái sinh giá trị sống cho người phụ nữ Việt. Là thương hiệu luôn đặt tâm trong các hoạt động CSR vì cộng đồng, Seoul Center tin rằng vẻ đẹp thực sự không chỉ đến từ diện mạo, mà còn từ sự tự tin, nghị lực và lòng nhân ái bên trong mỗi người phụ nữ.

Thông qua chương trình "Điều ước của mẹ", Seoul Center mong muốn góp phần đánh thức vẻ đẹp nội tâm và khơi dậy giá trị bản thân của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ đang từng ngày gồng gánh, hy sinh cho gia đình.

Chia sẻ thêm về việc đầu tư sản xuất chương trình "Điều ước của mẹ", Chủ tịch DN Group - Ông Thái Phan Thanh Bình cho biết: "Khi bắt tay thực hiện Điều ước của mẹ, chúng tôi không chỉ muốn làm một chương trình truyền hình cảm động, mà muốn tạo ra một hành trình chữa lành thật sự cho những người phụ nữ Việt. Đó là nơi họ được lắng nghe, được sẻ chia, được tháo gỡ những tổn thương trong lòng - và quan trọng hơn hết, được tiếp thêm niềm tin để bắt đầu lại.

Tôi luôn tin rằng, người phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng mang trong mình sức mạnh phi thường. Họ không chỉ là điểm tựa của gia đình, mà còn là nguồn năng lượng giúp xã hội tốt đẹp hơn.

Với Điều ước của mẹ, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng họ trên hành trình tìm lại giá trị bản thân - không phải bằng lòng thương hại, mà bằng sự thấu hiểu và hành động thiết thực. Mỗi câu chuyện được kể ra là một hạt mầm hy vọng được gieo xuống, để từ đó, họ có thể tự tin nở hoa trong chính cuộc đời mình."

Chia sẻ tại buổi họp báo, MC Việt Hương cho biết thêm: "Rất lâu rồi Việt Hương mới có dịp quay trở lại tham gia chương trình truyền hình thực tế, đầu tiên Việt Hương nhận lời tham gia vì cái tên "Điều ước của mẹ" - đây là một chương trình thiết thực, được đồng hành với các hoàn cảnh khiến Việt Hương cảm thấy rất ấm lòng. Ở ngoài hiện trường, Hương đảm nhận vai trò dẫn dắt xuyên suốt, giúp các nhân vật tự tin kể chuyện và bộc lộ cảm xúc thật, có khi, Hương chỉ đứng bên cạnh họ để động viên, an ủi. Hương nghĩ, khi chương trình thể hiện được cảm xúc thật của nhận vật thì sẽ chạm được tới trái tim của người xem."

Chương trình "Điều ước của mẹ" phát sóng vào lúc 17h30 Thứ Bảy hằng tuần trên HTV9 và 18h cùng ngày trên kênh Thái Phan Thanh Bình và hệ thống MCV Networks, bắt đầu từ ngày 1/11/2025, hứa hẹn mang đến những câu chuyện chân thực, đầy cảm xúc và giàu tính chuyển hoá, nơi mỗi người phụ nữ đều có quyền ước mơ, quyền được hạnh phúc và quyền được bắt đầu lại – dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.