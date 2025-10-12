Chủ tịch dép Nesty và Ngọc Trinh

Trong giới kinh doanh và giải trí, có những cái bắt tay không chỉ tạo nên doanh thu mà còn gây chú ý bởi cách đôi bên cùng nâng tầm hình ảnh của nhau. Mối quan hệ giữa Chủ tịch thương hiệu dép Nesty - ông Tạ Văn Thành và Ngọc Trinh là một ví dụ điển hình.

Thương hiệu dép Nesty dần trở nên quen thuộc với nhiều người khi được nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng “lăng xê”. Nhiều mẫu mã dép của thương hiệu này cũng ngày càng phủ sóng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Doanh nhân Tạ Văn Thành là người đứng sau thương hiệu đình đám này. Ông hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Tạ Văn Thành còn là đại diện của các doanh nghiệp Công ty TNHH Giày TNT Việt Nam, Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương - Chi Nhánh Giày Tai Yang.

Chủ tịch Nesty và Ngọc Trinh hợp tác trong nhiều phiên livestream, quảng bá sản phẩm

Bên cạnh đó, ông còn được người tiêu dùng gọi vui là “chủ tịch livestream” bởi ông không ngần ngại xuất hiện công khai, trực tiếp giới thiệu sản phẩm của mình cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng. Đây được cho là điều hiếm thấy ở một người đứng đầu doanh nghiệp. Và trong số những cái tên đồng hành cùng Nesty, Ngọc Trinh là gương mặt gây chú ý nhất.

Trên nhiều buổi livestream, Ngọc Trinh xuất hiện trong vai trò KOL quảng bá, vừa trò chuyện vừa chốt đơn cùng Chủ tịch Nesty. Cách tương tác tự nhiên, “tung hứng” ăn ý giữa cả hai người khiến người xem thích thú. Chính nhờ sự kết hợp này, những buổi bán hàng trực tuyến của Nesty luôn đạt lượng người xem cao, thậm chí nhiều lần “cháy đơn” chỉ sau vài phút.

Trong phiên livestream mới đây nhất ngày 10/10 vừa qua, sự xuất hiện của Chủ tịch Nesty và Ngọc Trinh đã tạo nên mắt xem kỷ lục lên tới 80k người xem.

Sự giản dị của Chủ tịch cùng với năng lượng của Ngọc Trinh tạo nên sự thu hút, khiến mắt xem bùng nổ trong các phiên live

Không ít người còn nhận định, Ngọc Trinh giống như “công chúa của Nesty” bởi cô luôn được ưu ái, tạo deal hời trong những phiên livestream của mình. Thậm chí Chủ tịch Tạ Văn Thành còn từng đồng ý để Ngọc Trinh tự ra giá, tự quyết định về deal trong một mega live khiến cộng đồng mạng càng khẳng định cô nàng chính là “con cưng” của nhãn hàng.

Cả hai có mối quan hệ thân thiết ngoài đời, tham gia một số sự kiện chung và cùng quay clip quảng bá cho thương hiệu

Bên cạnh những lần xuất hiện chung trong livestream, Chủ tịch Nesty và Ngọc Trinh cũng có một vài lần tham dự chung sự kiện hay cùng nhau thực hiện các video bắt trend để quảng bá. Đồng hành đã lâu, cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường tặng quà trong những dịp đặc biệt như kỷ niệm thành lập công ty, sinh nhật,...

Ngoài Ngọc Trinh, thương hiệu này cũng được quảng bá, hợp tác nhiều lần với Hòa Minzy. Chủ tịch Tạ Văn Thành cũng nhiều lần trực tiếp xuất hiện trong live của Hòa Minzy, thể hiện sự ủng hộ nữ ca sĩ trong mọi hoạt động.