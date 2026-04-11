Chủ tịch Cuba cảm ơn Nga vì gửi tàu chở dầu

Minh Hạnh |

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gọi đây là hành động “rất có ý nghĩa và mang tính biểu tượng, một dấu hiệu cho thấy Cuba không đơn độc”.

Chủ tịch Cuba cảm ơn Nga vì gửi tàu chở dầu - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. (Ảnh: Tass)

Trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 9/4, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nói: “Chúng tôi muốn gửi lời chào tới người bạn thân thiết của chúng tôi - Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thay mặt Đảng Cộng sản Cuba, chính phủ và nhân dân Cuba, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với số nhiên liệu mà Nga đã gửi cho chúng tôi”.

Ông Diaz-Canel gọi đây là hành động “rất có ý nghĩa và mang tính biểu tượng, một dấu hiệu cho thấy Cuba không đơn độc”.

Sau các cuộc gặp với lãnh đạo Cuba và các cuộc tham vấn liên bộ Nga - Cuba, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, rằng người dân Cuba là anh em của Nga, và quan hệ với Havana có tầm quan trọng đặc biệt đối với Mátxcơva.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 10/4, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cam kết của Mátxcơva với việc ủng hộ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Cuba. “Nga tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của mình trong việc cung cấp cho Cuba sự hỗ trợ cần thiết trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền, và cam kết không ngừng tăng cường đối thoại Nga - Cuba trên mọi lĩnh vực”, trích tuyên bố.

Trước đó, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga đã vận chuyển 100.000 tấn dầu thô đến cảng Matanzas của Cuba vào ngày 31/3 như một khoản viện trợ nhân đạo. Sau đó, Nga cho biết sẵn sàng gửi thêm tàu chở dầu thứ hai đến Cuba.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

