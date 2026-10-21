Chủ tịch Coteccons cập nhật về khoản nợ 526 tỷ của Tân Hoàng Minh

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa diễn ra, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons đã có những cập nhật mới liên quan đến khoản nợ khoảng 526 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Coteccons.

Theo đó, trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến khoản nợ khoảng 526 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh khi nào sẽ đượcthanh toán ra sao và ghi nhận vào kết quả kinh doanh như thế nào, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết đã hiện đã đạt được thỏa thuận với Tân Hoàng Minh và khoản tiền này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt, bằng tiền Việt Nam.

“ Chúng tôi sẽ ghi nhận khoản này khi nhận được thanh toán từ Tân Hoàng Minh.

Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi chưa đưa khoản này vào kế hoạch kinh doanh năm sắp tới. Chúng tôi có nguyên tắc và kỷ luật rất khắt khe trong việc lập kế hoạch, chỉ đưa vào kế hoạch những gì nằm 100% trong tầm kiểm soát của mình.

Tóm lại, những diễn tiến gần đây với Tân Hoàng Minh khiến chúng tôi cảm thấy rất tích cực. Hiện nay, chúng tôi đang đối thoại và đã đạt được những thỏa thuận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi cho rằng đây là cách tiếp cận phù hợp và đúng đắn nhất, khi hai bên đàm phán trong hòa bình và tránh những căng thẳng không đáng có ”, ông Bolat Duisenov cho biết.

Trước đó, khi thông tin chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp, ông Bolat Duisenov nhấn mạnh đến con số 39.476 tỷ đồng - đây là số tiền thực tế mà trong năm tài chính vừa qua Coteccons đã thu nợ và được thanh toán.

Cũng liên quan đến công nợ và dự phòng nợ khó đòi, đặt câu hỏi tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa diễn ra, cổ đông Coteccons chất vấn về việc dự phòng nợ khó đòi đang ở mức gần 1.400 tỷ đồng và liệu trong năm tới, có khoản nào có thể thu hồi và hoàn nhập được hay không, ngoài khoản 526 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Giám đốc Tài chính Coteccons không đưa ra thông tin cụ thể mà cho biết, doanh nghiệp có đội ngũ thu hồi nợ xấu và đội ngũ này sẽ tiếp tục theo đuổi khoản 1.400 tỷ đồng đó trong hai năm, ba năm, năm năm hoặc lâu hơn nữa.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi và thu hồi các khoản nợ xấu này cho công ty” , ông Hồng Sơn cho biết.

Bên cạnh vấn đề công nợ, một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay của Coteccons là kế hoạch kinh doanh.

Năm tài chính 2027, Coteccons đặt mục tiêu rất tham vọng: doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 1.050 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 34% so với mức thực hiện năm tài chính 2026.

Dài hạn, Coteccons hướng đến doanh thu 68.000 tỷ đồng vào năm tài chính 2030, đồng thời đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong khoảng 15% - 18%.

Tại đại hội, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Coteccons, cho biết trong quý I của năm tài chính 2027, côngty đã đạt 11.270 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 306 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Giá trị hợp đồngký mới đạt 14.519 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, do công ty chủ trương chọn lọc khách hàng và dự án khắt khe hơn.

Ông Bolat Duisenov cho biết Coteccons dự kiến mảng xây dựng ngoài nhà ở (bao gồm xây dựng công nghiệp, hạ tầng và các sản phẩm/dịch vụ chuyên sâu) sẽ chiếm khoảng 50% tổng doanh thu. Đây là cơ cấu doanh thu có tính cân bằng, giúp công ty “chống sốc” trong trường hợp thị trường xây dựng dân dụng – thương mại suy giảm, đồng thời phản ánh sự linh hoạt trong nắm bắt cơ hội đang mở ra trên thị trường khi nhu cầu xây dựng hạ tầng tăng nhanh.

Theo ông Võ Hoàng Lâm, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, trong năm 2026, mảng nhà máy và trung tâm dữ liệu đã đóng góp khoảng 15% tổng doanh thu toàn công ty (34.000 tỷ đồng). Dự án tiêu biểu nhất trong mảng này hiện nay của Coteccons là GE Vernova tại Hải Phòng có quy mô và tính chất tương tự dự án LEGO.

Bên cạnh thị trường trong nước, Coteccons đang triển khai 6 dự án ở nước ngoài và có 8 dự án tiềm năng tại Đài Loan, Georgia, Kazakhstan, Ấn Độ và Mỹ. Một số dự án được doanh nghiệp đề cập gồm Silk Towers và Data Center tại Georgia; Taipei Twin, Hsinchu Complex và Đại học Đài Loan tại Đài Loan.