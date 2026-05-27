Chủ tịch Công ty Nhật Nam "tung chiêu" tặng thưởng để dụ nhà đầu tư

Ngoài Vũ Thị Thúy, các bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990), Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984) - đều là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam và các thành viên ban chiến lược: Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1984), Lê Văn Hảo (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982), Nguyễn Công Sơn (sinh năm 1975), Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974), Ngô Thị Quyên (sinh năm 1976), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972). Riêng Thúy bị truy tố thêm về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, tháng 7-2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Thực tế, Thúy cùng các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty.

Để huy động tiền từ nhà đầu tư, Thúy sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như quảng cáo trên website, facebook, các nền tảng truyền thông và thông qua đội ngũ cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước, dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, Thúy mời nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia giới thiệu, quảng bá cho công ty hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính; đồng thời đưa ra mức cam kết lợi nhuận rất cao, tương đương 7-8%/tháng, sau 2 năm nhận từ 168-192% giá trị hợp đồng.

Bị can cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi, tặng thưởng vào các dịp lễ, Tết hoặc sự kiện thành lập công ty; số tiền đầu tư càng lớn thì mức ưu đãi càng cao. Tuy nhiên các chính sách này chỉ đưa ra trong thời hạn ngắn, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư.

Trụ sở công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Ảnh: H.N

Để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp quy mô lớn, Thúy thành lập ban cố vấn, ban chiến lược cùng nhiều phòng, ban chuyên môn như kế toán, pháp chế, nhân sự. Ngoài ra, Thúy còn thuê một số người tham gia các hội nghị nhà đầu tư, giới thiệu là thành viên ban cố vấn nhằm tạo thêm sự tin tưởng đối với khách hàng.

Mặc dù không phải cổ đông sáng lập, không góp vốn điều lệ và không nắm rõ hoạt động kinh doanh thực tế của công ty nhưng các thành viên ban chiến lược vẫn tham gia quảng bá, giới thiệu, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm thu hút người dân ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư.

Theo cáo buộc, Thúy ký nhiều hợp đồng khống có giá trị từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận “cổ đông chiến lược” cho các thành viên ban chiến lược và chỉ đạo kế toán chuyển tiền “lợi nhuận khống” nhằm tạo uy tín, công cụ quảng bá cho nhóm này trong quá trình lôi kéo nhà đầu tư.

Với phương thức hoạt động trên, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng các đồng phạm đã huy động, ký kết 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, với tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.

Trong đó, bị can đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng trước đó; số tiền còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền bị chiếm đoạt được xác định là 4.968 tỷ đồng liên quan đến 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại.

Thúy còn sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội. Với hành vi này, Thúy bị xác định phạm tội “Rửa tiền".