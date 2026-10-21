Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung: Con gái bị bán giải chấp cổ phiếu ngoài ý muốn, gia đình không đề cử người vào HĐQT mới

Trước chất vấn về việc gia đình giảm sở hữu PNJ, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung khẳng định công ty là tâm huyết cả đời bà. Ban lãnh đạo cũng làm rõ phương án phát hành cổ phiếu, chính sách thu đổi kim cương và triển vọng phục hồi.

Vì sao Chủ tịch và gia đình liên tục giảm tỷ lệ sở hữu PNJ trong giai đoạn công ty gặp khó khăn, giá cổ phiếu sụt giảm? Gia đình Chủ tịch có thực sự tin tưởng vào khả năng phục hồi của công ty?

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cho biết, gia đình đã bán cổ phiếu để chuyển nguồn tiền hỗ trợ công ty trong giai đoạn khó khăn. Bà khẳng định các giao dịch đều tuân thủ pháp luật và điều lệ PNJ.

"Cho đến nay, PNJ vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của cá nhân tôi. Nếu có một lựa chọn tốt hơn, chắc chắn tôi đã không bán cổ phiếu của mình", bà Dung nói.

Chủ tịch PNJ cũng tiết lộ việc cổ phiếu của con gái bị bán giải chấp gần đây nằm ngoài mong muốn của gia đình. Theo bà, bản thân cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự sụt giảm giá cổ phiếu như các nhà đầu tư khác.

Bà Dung cho biết khoản tiền 700 tỷ đồng cho PNJ vay nhằm hỗ trợ thanh khoản, giúp công ty duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn.

"Với tôi, PNJ không chỉ là nơi làm việc mà là tâm huyết cả đời. Tôi chưa bao giờ làm việc với tâm thế của một người chủ nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần, mà với tâm thế của người sáng lập, cống hiến cho sự tồn tại và phát triển của PNJ", bà nhấn mạnh, "Dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi vẫn mong công ty trường tồn và sẽ đóng góp hết sức mình nếu điều đó có ích cho công ty".

Gia đình Chủ tịch có dự kiến đề cử người tham gia Hội đồng quản trị PNJ trong thời gian tới?

Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung khẳng định gia đình sẽ không đề cử người vào vị trí HĐQT mới. Tổng giám đốc Phan Quốc Công bổ sung rằng đến thời điểm đại hội, công ty chưa nhận được đề cử bổ sung thành viên HĐQT.

PNJ có đang tìm kiếm cổ đông kiểm soát mới thông qua phương án phát hành 550 triệu cổ phiếu? Công ty đã có nhà đầu tư cam kết mua chưa?

Ban lãnh đạo khẳng định đợt phát hành nhằm huy động nguồn lực tài chính, không phải phương án lựa chọn cổ đông kiểm soát mới.

Đối tượng dự kiến tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có năng lực tài chính và khả năng đồng hành lâu dài với công ty. PNJ cho biết thường xuyên tiếp xúc với các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính. Tuy nhiên, riêng đợt phát hành này, công ty chưa có bất kỳ cam kết hay ràng buộc nào với nhà đầu tư.

Sau đại hội, PNJ dự kiến thuê đơn vị tư vấn độc lập để triển khai phương án và tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp.

Phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu có khiến nhà đầu tư mới nắm 51,8% PNJ? Giá phát hành được xác định thế nào?

Ban lãnh đạo giải thích 550 triệu cổ phiếu chỉ là số lượng phát hành tối đa đề nghị cổ đông ủy quyền. Số lượng thực tế phụ thuộc vào tổng vốn cần huy động và giá chào bán.

Nếu giá phát hành cao hơn, số lượng cổ phiếu cần bán sẽ thấp hơn, qua đó giảm tỷ lệ pha loãng. Tỷ lệ 51,8% là tỷ trọng tối đa của toàn bộ cổ phiếu phát hành mới trong tổng số cổ phiếu sau phát hành, không đồng nghĩa một nhà đầu tư riêng lẻ sẽ sở hữu tỷ lệ này.

Giá chào bán được đề xuất không thấp hơn bình quân giá đóng cửa cổ phiếu PNJ trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT quyết định giá, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét.

Các mức giá 14.540 đồng và 26.300 đồng/cổ phiếu chỉ được sử dụng làm ví dụ tính toán, không phải giá chào bán chính thức.

Vì sao PNJ không ưu tiên phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu?

Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết mong muốn ban đầu của HĐQT là chào bán cho toàn thể cổ đông hiện hữu để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, theo đánh giá của ban điều hành, khoản lỗ dự kiến năm 2026 khiến PNJ gặp trở ngại về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng. Trong khi đó, công ty cần bổ sung vốn ngay từ quý IV/2026.

PNJ cũng đã tiếp xúc với các ngân hàng và tổ chức tài chính, nhưng cho rằng tiếp tục tăng vay nợ trong điều kiện lãi suất cao có thể làm gia tăng rủi ro tài chính.

PNJ sẽ tiếp tục thu đổi kim cương bằng tiền mặt hay chuyển sang sản phẩm? Bao giờ hoạt động thu đổi có thể trở lại bình thường?

Theo ban điều hành, tổng giá trị tích lũy từ cam kết thu đổi đối với nhóm kim cương và trang sức kim cương lên tới khoảng 21.000 tỷ đồng. Công ty không thể huy động toàn bộ số tiền này để mua lại sản phẩm bằng tiền mặt.

PNJ ưu tiên giải quyết nghĩa vụ thu đổi thông qua sản phẩm, kết hợp một phần tiền mặt với lượng hàng tồn kho hiện có. Đối với trang sức vàng, công ty áp dụng thời hạn thanh toán T+2 hoặc T+7. Riêng nhóm kim cương, thời hạn thanh toán vẫn là 120 ngày, kèm hạn mức.

Ban điều hành dự kiến trong 1–2 năm tới sẽ hạn chế sử dụng tiền mặt để mua lại kim cương, thay vào đó tập trung xử lý hàng tồn kho, điều chỉnh giá bán và khuyến khích khách hàng đổi sang các sản phẩm khác.

Vì sao PNJ giả định 80% khách hàng thực hiện thu đổi? Nếu khách hàng yêu cầu nhận tiền mặt nhiều hơn thì sao?

Ban điều hành cho biết tỷ lệ 80% là giả định được sử dụng để xây dựng phương án tài chính. Công ty kỳ vọng phần lớn khách hàng chấp nhận chuyển đổi sang sản phẩm hiện có, giúp giảm áp lực dòng tiền.

Với kịch bản này, PNJ ước tính cần huy động khoảng 8.000 tỷ đồng. Nếu tỷ lệ khách hàng chấp nhận đổi sản phẩm thấp hơn, nhu cầu tiền mặt có thể tăng lên mức 10.000–14.000 tỷ đồng.

PNJ đã xử lý những vấn đề tại P-Lab đến đâu? Có phát hiện sai phạm hoặc thất thoát tài sản hay không?

Theo ban lãnh đạo PNJ, HĐQT đã thành lập tổ công tác đặc biệt từ ngày 8/8/2026, do Trưởng ban Kiểm toán trực tiếp phụ trách. Tổ công tác tiến hành rà soát ba nhóm vấn đề gồm kỹ thuật và pháp lý, hệ thống quản trị và quy trình vận hành.

Theo kết quả kiểm tra nội bộ được ban lãnh đạo công bố tại đại hội, tổ công tác không phát hiện sai phạm mang tính trọng yếu hoặc thất thoát tài sản của PNJ tại đơn vị được kiểm tra.

Đầu tháng 9, tổ công tác đã báo cáo HĐQT ba định hướng tái cấu trúc. HĐQT đã bước đầu thống nhất phương án và giao ban điều hành cùng bộ phận pháp chế hoàn thiện các thủ tục liên quan, nhằm ổn định hoạt động và bảo vệ quyền lợi của công ty, khách hàng.

Hiện PNJ có còn bị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra hay không?

Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết tại thời điểm diễn ra đại hội, PNJ không có hoạt động thanh tra, kiểm tra nào đang diễn ra và hoạt động công ty vẫn bình thường.

Vì sao doanh thu quý III chỉ giảm 14% nhưng lợi nhuận gộp giảm tới 62%? Tình hình bán hàng tháng 10 ra sao?

Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết doanh thu tháng 7–8 đạt khoảng 5.700 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Tuy nhiên, một phần lớn đến từ giao dịch đổi sản phẩm cũ sang sản phẩm mới, không hoàn toàn phản ánh nhu cầu mua sắm mới.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,5% xuống khoảng 10% do tỷ trọng giao dịch thu đổi tăng, phát sinh dự phòng đối với hàng mua lại, tỷ trọng bán sỉ tăng và điều chỉnh giá một số sản phẩm kim cương.

Theo ban điều hành, doanh số kênh bán lẻ giảm khoảng 20–41%, trong khi kênh bán sỉ tăng khoảng 60% so với cùng kỳ. Trong tháng 10, PNJ tập trung triển khai các chương trình phục vụ mùa cưới và mua sắm cuối năm.

Việc hoàn nhập hơn 4.600 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển có giúp PNJ giảm lỗ? Khi nào công ty có thể chia cổ tức trở lại?

Ban điều hành cho biết việc hoàn nhập tối đa 4.603 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là điều chuyển nội bộ trong vốn chủ sở hữu.

Phương án không tạo ra dòng tiền mới, không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu hay kết quả kinh doanh năm 2026. Mục đích là sử dụng lợi nhuận tích lũy những năm trước để xử lý phần thâm hụt lợi nhuận chưa phân phối do khoản lỗ dự kiến.

Việc chia cổ tức trở lại phụ thuộc vào khả năng kinh doanh có lãi, lợi nhuận chưa phân phối dương và dòng tiền hoạt động ổn định.

Vì sao PNJ đề xuất giảm cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10%?

Thành viên HĐQT Mai Hữu Tín cho biết phương án điều chỉnh xuất phát từ tình hình kinh doanh và nhu cầu cân đối dòng tiền, bảo đảm nguồn lực tài chính cho công ty.

Do ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cổ đông, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trước phiên thảo luận, PNJ công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III/2026 với doanh thu 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 258 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi kim cương.

Tại đại hội, PNJ trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2026 xuống 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn tăng 10% so với năm 2025. Công ty dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng, khiến lợi nhuận sau thuế kế hoạch âm 6.271 tỷ đồng.

Để tái thiết, PNJ đề xuất phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, với nhu cầu huy động khoảng 8.000 tỷ đồng. Trong đó, 60% dành cho phát triển kinh doanh và xử lý chính sách thu đổi, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% trả nợ vay.

Công ty cũng trình phương án giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10%, không chia cổ tức tiền mặt năm 2026 và hoàn nhập tối đa 4.603 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối. Về nhân sự, HĐQT trình miễn nhiệm ông Đào Trung Kiên theo đơn từ nhiệm.

Trong kế hoạch tái cấu trúc, PNJ dự kiến đóng cửa 25–30 điểm bán kém hiệu quả, tập trung xử lý tồn kho kim cương và phục hồi hoạt động bán lẻ.

Ban lãnh đạo kỳ vọng PNJ có lãi trở lại từ năm 2027, với lợi nhuận sau thuế khoảng 100 tỷ đồng. Đến năm 2029, công ty đặt mục tiêu doanh thu 57.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, với điều kiện huy động vốn và tái cấu trúc thành công.