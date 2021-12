Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú tiết lộ kết quả kinh doanh 2021

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 29/12, Chủ tịch BIDV ông Phan Đức Tú cho biết ngân hàng đã hoàn thiện toàn diện các chỉ tiêu kinh danh năm 2021 do NHNN giao cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng và hiệu quả.

Theo đó, đến ngày 29/12, quy mô tổng tài sản của BIDV đạt 1,684 triệu tỷ đồng, tăng 11% và quy mô tín dụng 1,582 triệu, tăng 12%. Trong đó, nguồn vốn tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, chất lượng tín dụng (nợ xấu) được kiểm soát dưới 1,5%. Các chỉ số an toàn hoạt động được nâng cao.

Trước đó, tính đến 30/09/2021, tổng tài sản hợp nhất đạt trên 1,686 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 11,2% so với đầu năm. Đến 30/09/2021, cho vay khách hàng đạt trên 1,328 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm.

Huy động vốn điều hành phù hợp với những diễn biến về tín dụng, đảm bảo an toàn - hiệu quả, đến 30/09/2021 tổng Tiền gửi của khách hàng và Phát hành giấy tờ có giá đạt trên 1,424 triệu tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm.

Chất lượng tín dụng được cải thiện tích cực so với đầu năm: Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 thời điểm 30/09/2021 ở mức 1,39%, giảm 0,15% so với đầu năm, kiểm soát theo đúng định hướng của NHNN dưới 1,6%; Tỷ lệ nợ nhóm 2 là 1,29%, giảm 0,03% so với đầu năm.