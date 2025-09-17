Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt hơn 2 tỉ đồng và án tù

Ngày 17-9, sau một buổi xét xử, TAND TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Asanzo.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam (SN 1980; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) 2 tỉ đồng về tội "Trốn thuế"; 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu"; phạt bổ sung 100 triệu đồng. Chấp hành song song 2 hình phạt.

Bị cáo Phạm Xuân Tình (SN 1985; cựu Giám đốc Công ty Asanzo) bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế"; phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo nhận định của HĐXX, Phạm Văn Tam là người giữ vai trò chính, đã tổ chức việc nhập khẩu hàng hóa gian dối thông qua Công ty Sa Huỳnh, trực tiếp chỉ đạo các hành vi nhằm lẩn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Lô hàng buôn lậu bị phát hiện có trị giá gần 415 triệu đồng.

Hai bị cáo tại toà

Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến 2019, thông qua Công ty Asanzo, các bị cáo cùng đồng phạm đã trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chứng từ kế toán, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình

HĐXX cho rằng hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng. HĐXX ghi nhận cả hai thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế và toàn bộ số tiền về hành vi buôn lậu nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ 1 phần trách nhiệm hình sự.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Phạm Văn Tam nghẹn ngào bày tỏ sự ăn năn, tiếc nuối. Ông cho rằng bản thân xuất phát từ mong muốn hướng tới những người lao động nghèo, có thu nhập thấp.



