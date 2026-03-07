Chủ tịch ACV bị bắt, sân bay Long Thành sẽ ra sao?

Sức ép về tiến độ

Viện KSND Tối cao thông tin đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, theo quy định Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, Viện KSND Tối cao cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc ACV.

ACV đang chịu sức ép về tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành.

ACV đã công bố thông tin bất thường việc đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt. Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Hiện ACV đang chịu áp lực lớn về tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành. Đáng chú ý, ông Nguyễn Tiến Việt được giao kiêm nhiệm chức Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 12/12/2023, nhưng ông Tiến đã bị bắt giam.

Dự kiến tháng 6/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đi vào vận hành thương mại giai đoạn 1 với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng (kỳ giữa tháng 1/2026), dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đến nay tất cả 6 công trình trụ sở đã hoàn thành xây dựng.

Dự án thành phần 2 là các công trình phục vụ quản lý bay, các hạng mục công trình xây dựng, gồm đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản xây dựng vào ngày 19/12/2025.

Dự án thành phần 4 là các công trình khác, hiện nay có 7 công trình gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, các hangar (khu bảo dưỡng tàu bay) đang được triển khai thi công. Các công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6.

Riêng dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong sân bay do ACV làm chủ đầu tư, đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026.

Cụ thể, gói thầu 4.6 - đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay (khu vực ga hàng hoá, chuyển phát nhanh) đã cơ bản hoàn thành và phục vụ chuyến bay ngày 19/12/2025.

ACV phải rà soát lại nội dung hồ sơ mời thầu của gói thầu số 5.10.

Gói thầu 4.12 - hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2 được khởi công ngày 30/5/2025 dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Hiện các nhà thầu đang thi công hạng mục nền, móng đường, thoát nước, lớp bê tông xi măng M150, M350.

Gói thầu 4.7 - sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách được khởi công tháng 9/2024. Khối lượng thi công đến nay tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng hơn 87%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Với gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1 đến 4, kết cấu thép mái (khu mái trung tâm, khu cánh, khu cầu ống lồng, khung đỡ mặt dựng, khung bảo trì, khung đỡ viền mái...), các lớp mái nhà ga.

Công tác lắp đặt vách kính mặt thi công trong tháng 1 vừa qua. Công tác hoàn thiện xây dựng (xây tường, trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, công tác trần, vách ngăn, nội thất, cảnh quan...) dự kiến hoàn thành trước 30/6.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, ACV ghi nhận chi phí xây dựng dở dang hơn 35.000 tỷ đồng tại các dự án đầu tư. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm 34.190 tỷ đồng, tăng 21.444 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 10.700 tỷ đồng so với cuối quý III/2025.

ACV phải chịu trách nhiệm

Trước khi có thông tin lãnh đạo cấp cao ACV bị bắt, tiến độ dự án Long Thành đã nhiều lần được Chính phủ cảnh báo. Cụ thể, hồi giữa tháng 2, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 78/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ACV phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu ở sân bay Long Thành.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ACV phải xác định đây là một dự án có quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia để có phương án quản lý toàn bộ quá trình thi công, vận hành phù hợp mang lại chất lượng, tiến độ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu.

ACV phải rà soát lại nội dung hồ sơ mời thầu của gói thầu số 5.10 đã phát hành về kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, dự toán gói thầu, quy định về kiểm toán, thanh tra bảo đảm phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế.

Đáng chú ý, ACV phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ngày 5/3, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình, dự án giao thông trọng điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.