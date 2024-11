Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Làm banker 20 năm không ai biết, nhúng chân vào showbiz cả nước hay

Câu chuyện về xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với thương hiệu doanh nghiệp được người đứng đầu ACB chia sẻ trong talkshow "Xây dựng thương hiệu từ điểm xuất phát", tổ chức ngày 10/11.

Xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với doanh nghiệp

Tại sự kiện, ông Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cho rằng, hai hoạt động này không tách biệt mà gắn kết.

Dẫn chứng điều này, ông kể về clip "viral" trên mạng xã hội tại gala kỷ niệm 30 năm thành lập ACB và hài hước: "Làm banker 20 năm không ai biết. Nhúng chân vào showbiz cả nước hay".

Màn biểu diễn của Chủ tịch ACB trong đêm kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng hôm 4/6. Ảnh: Facebook Tran Hung Huy

Do đó, theo ông Huy, nếu các bạn trẻ đang dẫn dắt doanh nghiệp đồng thời cũng là KOL trong một lĩnh vực nào đó, việc vận dụng lợi thế này là hoàn toàn tốt. Ông cho rằng, không cần quá tách biệt chuyện xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu, cần dùng nó như đòn bẩy để đưa sản phẩm đến nhiều người.

Người điều hành ACB nhấn mạnh, doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lâu năm sẽ trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo. “Điều quan trọng nhất phải xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và founder - người sáng lập sẽ là người lan tỏa giá trị đó", ông nói.

Người trẻ nhất giữ chức Chủ tịch ngân hàng

Ông Trần Hùng Huy (sinh năm 1978) là con trai cả ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ngân hàng ACB. Mẹ ông, bà Đặng Thu Thủy, cũng là thành viên Hội đồng quản trị ACB.

Năm 2012, khi đang là Phó Tổng giám đốc ACB, ông Trần Hùng Huy được lựa chọn là người ngồi lên ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này sau "biến cố bầu Kiên". Ở tuổi 34, ông Huy trở thành người nắm giữ chức Chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới nhà băng Việt Nam. Đến nay, chưa ai phá vỡ kỷ lục này của ông.

Ngoài ACB thì ông Trần Hùng Huy cũng có vai trò chủ chốt tại một loạt doanh nghiệp khác như Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA), Công ty Cho thuê tài chính ACB (ACBL), Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Giang Sen, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Vân Môn và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bách Thanh.

Chủ tịch ACB mê thể thao, thích lướt sóng, chèo thuyền và vẫn giữ cơ thể cường tráng, trẻ trung ở tuổi U50. Ảnh: Facebook Tran Hung Huy

Trần Hùng Huy là Chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có tài khoản mạng xã hội công khai. Vị chủ tịch sinh năm 1978 thường xuyên đi du lịch khắp nơi, tham gia các hoạt động thể thao như chèo thuyền, lướt sóng, tập gym.

Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ACB tối 4/6, Hùng Huy gây sốt với màn trình diễn "cháy" hết mình trên sân khấu. Chủ tịch ACB không ngại ngần đàn, hát và nhảy trong "mưa" với các ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên sofa .