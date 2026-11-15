Chu Thị Tâm SN 1998 chuyển khoản 53.100.000 đồng vào tài khoản của Lại Thị Xuân SN 1998: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Nhận được 53.100.000 đồng từ tài khoản lạ, người phụ nữ ở Thái Nguyên đã chủ động trình báo công an, nhờ xác minh người chuyển nhầm để trả lại toàn bộ số tiền.

Ngày 12/11/2026, chị Lại Thị Xuân (SN 1998, trú tại thôn 6, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ nhận được 53.100.000 đồng chuyển vào tài khoản cá nhân từ một tài khoản lạ.

Phát hiện số tiền không thuộc về mình, chị Xuân đã chủ động đến Công an xã Trại Cau trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin người chuyển tiền để hoàn trả lại tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trại Cau tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là chị Chu Thị Tâm (SN 1998, trú tại thôn Tà Sơn, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng). Trong quá trình giao dịch, chị Tâm đã vô tình nhập sai số tài khoản thụ hưởng, dẫn đến việc chuyển tiền nhầm cho người khác.

Sau khi làm rõ sự việc, dưới sự hướng dẫn của cơ quan Công an, ngày 13/11/2026, chị Xuân đã chuyển khoản hoàn trả toàn bộ 53.100.000 đồng cho chị Tâm.

Chị Lại Thị Xuân chủ động chuyển trả số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Nhận lại đầy đủ tài sản, chị Tâm đã gọi điện gửi lời cảm ơn đến Công an xã Trại Cau và chị Xuân vì đã tận tình hỗ trợ, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm đối với tài sản không thuộc về mình.

Hành động đẹp của chị Xuân không chỉ giúp người chuyển nhầm nhận lại số tiền lớn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, nghĩa tình trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Thái Nguyên)