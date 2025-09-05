Chu Thanh Huyền yểu điệu khoác tay Quang Hải, "trốn con" đi xem Mưa Đỏ, khoảnh khắc ngọt ngào gây sốt!

Mới đây, cộng đồng mạng rần rần chia sẻ hình ảnh tiền vệ Nguyễn Quang Hải xuất hiện cùng bà xã Chu Thanh Huyền trong một buổi hẹn hò đặc biệt. Cả hai lựa chọn trang phục đơn giản nhưng ton-sur-ton, hài hoà về phong cách. Trong khi Quang Hải năng động với áo thun, quần short và sneakers, thì Chu Thanh Huyền lại nổi bật với vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính trong chiếc váy trắng tinh khôi.

Điểm khiến fan thích thú chính là khoảnh khắc nàng WAG khoác tay ông xã đầy tình cảm khi cùng nhau bước vào rạp xem bộ phim Mưa Đỏ. Sự ngọt ngào, gắn bó của cặp đôi nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi.

Nếu trên sân cỏ Quang Hải luôn mang đến sự bùng nổ cảm xúc cho khán giả, thì ngoài đời, anh chàng lại ghi điểm bởi hình ảnh người đàn ông ấm áp, luôn đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng. Chu Thanh Huyền, sau khi kết hôn, cũng dần được khán giả nhìn nhận nhiều hơn ở hình ảnh dịu dàng, chững chạc, khác hẳn so với thời điểm còn vướng tin đồn hay tranh cãi trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc cả hai tay trong tay dạo bước, cùng nhau tận hưởng không gian nghệ thuật không chỉ cho thấy sự lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ, mà còn phần nào khẳng định hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi: "Hai vợ chồng nhìn đẹp đôi quá", "Hình ảnh ngọt ngào ghê, chúc anh chị luôn hạnh phúc", hay "Thấy Quang Hải cười rạng rỡ thế này là biết gia đình viên mãn rồi".

Không cần những màn khoe khoang rình rang, chỉ một khoảnh khắc bình dị khi cùng nhau đi xem phim cũng đủ để Quang Hải - Chu Thanh Huyền trở thành tâm điểm chú ý, chứng minh tình yêu bền chặt và ngày càng thăng hoa sau hôn lễ.



