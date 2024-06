Chu Thanh Huyền sắp sinh em bé, Quang Hải được nhận đặc cách chưa từng có trong sự nghiệp

“Quang Hải vắng mặt trận đấu với Bình Định. Trận đấu cuối cùng của V.League 2023/24, CLB Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trước Bình Định. Tuy nhiên, do CLB Công an Hà Nội đã sớm hoàn thành mục tiêu ở mùa giải năm nay cũng như một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải do thi đấu nhiều, vì vậy ban huấn luyện có một số thay đổi về lực lượng ở trận đấu này.

Theo đó, các cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Junior Janio được HLV Polking tạo điều kiện cho về nghỉ ngơi sớm bên gia đình cũng như có thời gian phục hồi thể trạng để chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo của CLB mà trước mắt là Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25”, CLB CAHN thông báo trên trang chủ của đội bóng.

Quang Hải không phải thi đấu vòng 26 V.League, được về sớm bên vợ bầu

Theo đó, mùa giải V.League 2023/24 sẽ khép lại sau một vòng đấu nữa. Tuy nhiên, CLB Nam Định đã giành chức vô địch, trong khi đó CLB CAHN cũng đã hoàn thành mục tiêu vì vậy lãnh đạo đội bóng đã quyết định đặc cách về nghỉ bên gia đình.

Đặc biệt, Chu Thanh Huyền – vợ Quang Hải cũng đã chuẩn bị sinh em bé. Mới đây cô nàng cũng chia sẻ “xả kho” nốt loạt hàng bán online để chuẩn bị “vỡ chum”.

Về phía Quang Hải, thời gian qua ngoài thời gian tập luyện và thi đấu anh luôn ở bên cạnh vợ. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng cùng vợ đi mua sắm để chuẩn bị đón con đầu lòng.